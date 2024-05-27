Аномалія Фобоса

Фобос, як і інший супутник Марса Деймос, десятиліттями спантеличував науковців. Традиційні теорії стверджували, що ці супутники або утворилися з уламків внаслідок потужного зіткнення з Марсом, або були захопленими астероїдами з сусіднього астероїдного поясу.

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Ще одна гіпотеза припускає, що вони можуть бути фрагментами більшого супутника, який колись обертався навколо Марса.

Новий погляд на Фобос

Однак нове дослідження пропонує інтригуючу альтернативу. Свої твердження дослідники ґрунтують на зображеннях і даних, зібраних космічним апаратом Mars Express – спільною місією NASA, Європейського космічного агентства (ESA) та Італійського космічного агентства (ISA), що тривала з 2004 по 2022 рік.

Детальний аналіз цих зображень показав, що Фобос має унікальні характеристики відбивання сонячного світла та складу поверхні.

Ці властивості дуже схожі на ті, що спостерігаються у комет, на орбіти яких суттєво впливає Юпітер.

Поверхня Фобоса особливо вирізняється своєю пористою, піщаною текстурою, яка є нетиповою для захоплених астероїдів, але поширеною для кометних тіл.

Ці спостереження наштовхнули вчених на гіпотезу, що Фобос може бути кометою, яка потрапила в пастку гравітаційного тяжіння Марса еони років тому. Крім того, вони припускають, що Деймос може мати схоже походження і, можливо, відколовся від тієї ж комети.



Супутник Марса Фобос / Фото NASA

Цю таємницю планують розгадати

Для подальшого дослідження цих переконливих знахідок Японія очолює місію Martian Moons eXploration (MMX) mission на кінець цього десятиліття. Ця амбітна місія має на меті вивчити Фобос і Деймос з безпрецедентною деталізацією.

Космічний апарат MMX спочатку вийде на орбіту навколо Фобоса і проведе ретельні спостереження.

Після цього він вирушить до Деймоса і Марса.

Потім він спробує здійснити посадку на Фобос для збору зразків.

Очікується, що ці зразки будуть повернуті на Землю, пропонуючи вченим рідкісну можливість безпосередньо проаналізувати хімічний склад супутників.

Місія MMX обіцяє надати критично важливу інформацію про походження супутників Марса. Вивчаючи зібрані зразки, вчені сподіваються отримати багато інформації про їхній хімічний склад і фізичні властивості. Найголовніше, це може підтвердити, що Фобос і Деймос дійсно є залишками комети.

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Гіпотеза про те, що супутник Марса Фобос може бути кометою, додає захоплюючого й неочікуваного повороту до нашого постійного дослідження космосу. Такі відкриття не лише змінять наше уявлення про ці небесні тіла, але й матимуть ширші наслідки для нашого розуміння формування планет і динамічних процесів, які керують нашою Сонячною системою.