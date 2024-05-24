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Це не рідкість, коли на нашому небі одночасно перебувають кілька планет. Але велика їх кількість, вишикувана в рівний ряд, трапляється не так уже й часто, пише 24 Канал. Будь-яка кількість планет від трьох і більше утворює з'єднання. П'ять або шість планет, що зібралися разом, називають великим з'єднанням. П'ятипланетні з'єднання трапляються значно частіше, ніж шестипланетні.

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Ці конфігурації не являють собою планети, що вишикувалися в ряд у просторі, як ви бачите на схемах та ілюстраціях Сонячної системи. На жаль, у реальному Всесвіті так не відбувається.



Планетарні вирівнювання не означають, що планети знаходяться одна біля одної. Це лише проєкція, створена тим, в якому положенні знаходимося ми, земляни. Насправді ж планети розведені величезними відстанями / Фото Star Walk

Планетне вирівнювання відбувається тому, що всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця більш-менш по площині, яка називається екліптикою. Деякі знаходяться трохи вище або нижче цієї площини, але приблизно однаково.

Це пов'язано з тим, як формуються зорі, в тому числі й Сонце, і їхні планети. Молода зоря в хмарі речовини починає обертатися. Хмара навколо неї закручується в диск, який живить молоду зорю. З того, що лишилося від диска, формується планета, яка, якщо її залишити в спокої, залишиться в цьому рівному положенні.

Це означає, що час від часу планети, рухаючись по своїх орбітах, опиняються по один бік від Сонця, і ми можемо бачити їх на небі одночасно. Нам лише здається, що вони знаходяться на одній прямій лінії, тому що всі вони знаходяться на екліптиці.

Ось що буде відбуватися на початку червня, приблизно за годину до сходу сонця. Можливо, вам знадобляться деякі візуальні засоби. Якщо Меркурій, Марс, Юпітер і Сатурн будуть досить яскравими, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, то Уран і Нептун будуть занадто далеко і слабкі, тому, якщо ви хочете їх побачити, вам знадобиться бінокль або телескоп.

У найближчі місяці відбудеться ще кілька вирівнювань тих самих планет, тож, можливо, ви захочете зробити відповідні позначки у своїх календарях: 28 серпня 2024 і 18 січня 2025 відбудуться великі з'єднання шести планет у досвітні години. Увечері 28 лютого 2025 року всі сім інших планет з'являться на небі одночасно.

Як спостерігати

Найближче вирівнювання буде видно з більшості місць по всьому світу 3 червня. О котрій годині сходять і заходять планети і в якому порядку, залежить від того, з якої точки світу ви спостерігаєте. Існують інструменти, за допомогою яких можна дізнатися цей час і місцезнаходження планет на небі.