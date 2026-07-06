NASA показало випробування автономного марсохода нового покоління в земній пустелі

У каліфорнійській пустелі завершилися масштабні тести нового дослідницького апарата, який обіцяє змінити підхід до вивчення інших світів. Цей невеликий робот демонструє рівень автономності та прохідності, про які його попередники могли тільки мріяти.

Чи зможе ERNEST замінити легендарні марсоходи?

Новий прототип, що отримав назву ERNEST (Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain), успішно подолав складний маршрут завдовжки 26 кілометрів територією Південної Каліфорнії. Ця подорож тривала понад 37 годин чистого часу водіння протягом семи днів. Найголовнішим досягненням інженери вважають те, що апарат виконав завдання майже повністю самостійно, потребуючи лише мінімального втручання фахівців, які спостерігали за тестами. Про це пише видання Space.com.

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Ці випробування допомагають нам удосконалити обладнання для пересування та програмне забезпечення для автономності, щоб долати величезні відстані в широкому діапазоні рельєфу та умов освітлення, які очікуються на Місяці,

– прокоментував провідний технолог Лабораторії реактивного руху (JPL) Ісса Неснас.

Проєкт ERNEST почали реалізовувати у 2022 році. Його головна відмінність від таких апаратів як Perseverance або Opportunity полягає в докорінній зміні механіки руху. Останні 30 років NASA використовувало систему rocker-bogie, яка за допомогою пасивних точок опори розподіляла вагу між шістьма колесами.

Натомість ERNEST має лише чотири колеса та активну систему підвіски. Два спеціальні шарніри на передній частині шасі дозволяють роботу змінювати свою "ходу". Завдяки цьому він може імітувати рухи, схожі на звивання, "ходьбу на колесах" або навіть підтягування, що дозволяє долати перешкоди та круті схили, де звичайні ровери просто застрягли б у піску чи пилу.

Процес тестування марсохода: дивіться відео

Важливою частиною підготовки робота став штучний інтелект. Перед виходом у реальну пустелю ERNEST провів тисячі годин у віртуальному середовищі. Інженери використовували метод навчання з підкріпленням, запускаючи безліч симуляцій одночасно. Це дозволило апарату отримати колосальний досвід за лічені дні, навчаючись розпізнавати небезпечні ділянки та обирати найкращий шлях.

Після віртуальної школи робот пройшов смугу перешкод на спеціальному майданчику Mars Yard у лабораторії JPL, і лише після цього його відправили у дикі умови Каліфорнії.

Хоча система rocker-bogie була дуже успішною протягом останніх 30 років, за цей час провели багато досліджень щодо мобільності та розуміння взаємодії з поверхнею,

– заявив провідний головний технолог команди ERNEST Харі Наяр.

Розробники також приділили значну увагу швидкості та роботі в умовах поганої видимості. Прототип завдовжки 1,2 метра здатний розганятися до 1 кілометра на годину. На перший погляд, це небагато, але це значно швидше за нинішні апарати на Марсі. Для порівняння, марсохід Perseverance за п'ять років перебування на Червоній планеті лише нещодавно подолав відстань, що дорівнює марафонській дистанції у 42,2 кілометра.

Під час березневих тестів ERNEST рухався навіть уночі, імітуючи суворі умови освітлення на південному полюсі Місяця. Попри складність таких маневрів, сенсори робота дозволяли йому впевнено оминати камені та вирви.

Процес тестування марсохода: дивіться відео

У NASA сподіваються, що технології, відпрацьовані на ERNEST, стануть основою для створення значно більших та швидших апаратів. Такі майбутні дослідники зможуть охоплювати величезні території Місяця чи Марса, не чекаючи щоразу команд із Землі та самостійно приймаючи рішення у критичних ситуаціях. Це відкриє шлях до вивчення найбільш важкодоступних кратерів та скелястих хребтів, які досі залишалися поза межами досяжності людської техніки.