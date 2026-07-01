Як повідомляє видання SpaceNews, під час онлайн-презентації представники NASA оголосили про вибір трьох приватних компаній. Вони здійснять чотири роботизовані посадкові місії на Місяць наприкінці 2028 року в межах програми створення місячної бази. Загальна вартість контрактів становить 590,4 мільйона доларів.

Дивіться також Axiom Space і Prada представили оновлений скафандр для астронавтів на Місяці

Хто отримав фінансування та куди полетять апарати?

Космічне агентство розподілило кошти між такими гравцями ринку:

Astrobotic Technology отримає 297,9 мільйона доларів за два польоти апарата Peregrine. Вони попрямують до пагорбів Грюйтуйзена на видимому боці Місяця.

отримає 297,9 мільйона доларів за два польоти апарата Peregrine. Вони попрямують до пагорбів Грюйтуйзена на видимому боці Місяця. Firefly Aerospace виділили 144,2 мільйона доларів на місію Blue Ghost.

виділили 144,2 мільйона доларів на місію Blue Ghost. Intuitive Machines забере 148,3 мільйона доларів за посадку модуля Nova-C (з цієї суми 79,7 мільйона є бонусом за швидке постачання техніки).

Для Intuitive Machines це буде вже шоста місія, а для Firefly – п'ята. Водночас Astrobotic готується запустити місію Griffin-1 (Moon Base 2) вже наприкінці цього року.

Ми змінюємо парадигму з індивідуальної інженерії на комерційне масове виробництво місячної інфраструктури,

– наголосив Стів Альтемус, генеральний директор Intuitive Machines.

За його словами, це дозволить клієнтам залишатися на Місяці довше та досягати більшого.

Які наукові прилади відправлять на Місяць?

Кожен посадковій апарат нестиме однаковий набір із трьох наукових інструментів:

SCALPSS (стереокамера для вивчення шлейфів) – система камер, яка фіксуватиме, як вихлопні гази двигунів розкидають місячний пил (реголіт) під час посадки. Це допоможе безпечно садити великі кораблі поруч із майбутніми базами.

(стереокамера для вивчення шлейфів) – система камер, яка фіксуватиме, як вихлопні гази двигунів розкидають місячний пил (реголіт) під час посадки. Це допоможе безпечно садити великі кораблі поруч із майбутніми базами. LETS (спектрометр лінійної передачі енергії) – прилад для вимірювання рівня радіації під час польоту та безпосередньо на поверхні супутника.

(спектрометр лінійної передачі енергії) – прилад для вимірювання рівня радіації під час польоту та безпосередньо на поверхні супутника. Лазерна ретрорефлекторна решітка – пасивне дзеркало, яке відбиватиме лазерні промені з орбіти для надточного вимірювання відстаней.

Заступник адміністратора NASA Джоел Кірнс пояснив, що запуск однакових приладів на різних апаратах допоможе краще зрозуміти небезпеки під час посадки та створити глобальну мережу екологічних даних.

Марсохід на Місяці: що відомо про проєкт PROMISE?

NASA розглядає безпрецедентний крок – відправити на Місяць інженерну модель марсоходів Curiosity та Perseverance, яка зараз зберігається в Лабораторії реактивного руху (JPL). Проєкт назвали PROMISE (Полярний ровер для спостереження, картографування та досліджень на місці).

Ми дуже серйозно думаємо про це. У нас є обладнання, розроблене для неймовірно суворих умов. Це надзвичайно потужний транспортний засіб, і мало що може втримати нас від його використання,

– заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Головна фішка PROMISE – використання радіоізотопного термоелектричного генератора (РІТЕГ). Ця "ядерна батарейка" виробляє електрику з тепла від природного розпаду ізотопів. На відміну від сонячних панелей місяцехода VIPER (запуск якого заплановано на 2027 рік), РІТЕГ дозволить роверу працювати під час екстремально холодної місячної ночі та досліджувати постійно затінені кратери.

Аварія ракети New Glenn: чи є загроза для місії VIPER?

Місяцехід VIPER має летіти на посадковому апараті Blue Moon Mark 1 від компанії Blue Origin. Проте нещодавно ракета New Glenn, яка повинна вивести його в космос, вибухнула на стартовому майданчику під час вогневих випробувань.

Попри цю аварію, NASA наразі не шукає заміну приватній компанії Джеффа Безоса.

План А все ще полягає в тому, щоб запустити Mark One на New Glenn, і у нас є час. Сьогодні цей план виглядає набагато краще, ніж кілька тижнів тому, завдяки прогресу команди Blue Origin,

– запевнив Джаред Айзекман.

Представник NASA Карлос Гарсія-Галан додав, що інцидент не вплине на розробку місячної бази, навіть якщо запуск доведеться перенести на 2027 рік.