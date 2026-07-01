Как сообщает издание SpaceNews, в ходе онлайн-презентации представители NASA объявили о выборе трех частных компаний. Они осуществят четыре роботизированные посадочные миссии на Луну в конце 2028 года в рамках программы по созданию лунной базы. Общая стоимость контрактов составляет 590,4 миллиона долларов.
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Кто получил финансирование и куда полетят аппараты?
Космическое агентство распределило средства между следующими игроками рынка:
- Astrobotic Technology получит 297,9 миллиона долларов за два полета аппарата Peregrine. Они направятся к холмам Грюйтуйзена на видимой стороне Луны.
- Firefly Aerospace выделили 144,2 миллиона долларов на миссию Blue Ghost.
- Intuitive Machines получит 148,3 миллиона долларов за посадку модуля Nova-C (из этой суммы 79,7 миллиона – бонус за быструю поставку оборудования).
Для Intuitive Machines это будет уже шестая миссия, а для Firefly – пятая. В то же время Astrobotic готовится запустить миссию Griffin-1 (Moon Base 2) уже в конце этого года.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"Мы меняем парадигму с индивидуальной инженерии на коммерческое массовое производство лунной инфраструктуры,
– подчеркнул Стив Альтемус, генеральный директор Intuitive Machines.
По его словам, это позволит клиентам дольше оставаться на Луне и достигать большего.
Какие научные приборы отправят на Луну?
Каждый посадочный аппарат будет нести одинаковый набор из трех научных инструментов:
- SCALPSS (стереокамера для изучения шлейфов) – система камер, которая будет фиксировать, как выхлопные газы двигателей разбрасывают лунную пыль (реголит) во время посадки. Это поможет безопасно сажать крупные корабли рядом с будущими базами.
- LETS (спектрометр линейной передачи энергии) – прибор для измерения уровня радиации во время полета и непосредственно на поверхности спутника.
- Лазерная ретрорефлекторная решетка – пассивное зеркало, которое будет отражать лазерные лучи с орбиты для сверхточного измерения расстояний.
Заместитель администратора NASA Джоэл Кирнс пояснил, что запуск одинаковых приборов на разных аппаратах поможет лучше понять опасности при посадке и создать глобальную сеть экологических данных.
Марсоход на Луне: что известно о проекте PROMISE?
NASA рассматривает беспрецедентный шаг – отправить на Луну инженерную модель марсоходов Curiosity и Perseverance, которая сейчас хранится в Лаборатории реактивного движения (JPL). Проект назвали PROMISE (Полярный ровер для наблюдения, картографирования и исследований на месте).
Мы очень серьезно об этом думаем. У нас есть оборудование, разработанное для невероятно суровых условий. Это чрезвычайно мощное транспортное средство, и мало что может удержать нас от его использования,
– заявил администратор NASA Джаред Айзекман.
Главная особенность PROMISE – использование радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЕГ). Эта "ядерная батарейка" вырабатывает электричество из тепла, получаемого в результате естественного распада изотопов. В отличие от солнечных панелей лунохода VIPER (запуск которого запланирован на 2027 год), РИТЕГ позволит роверу работать во время экстремально холодной лунной ночи и исследовать постоянно затененные кратеры.
Авария ракеты New Glenn: есть ли угроза для миссии VIPER?
Лунный ровер VIPER должен лететь на посадочном аппарате Blue Moon Mark 1 от компании Blue Origin. Однако недавно ракета New Glenn, которая должна была вывести его в космос, взорвалась на стартовой площадке во время огневых испытаний.
Несмотря на эту аварию, NASA пока не ищет замену частной компании Джеффа Безоса.
"План А по-прежнему заключается в том, чтобы запустить Mark One на New Glenn, и у нас есть время. Сегодня этот план выглядит гораздо лучше, чем несколько недель назад, благодаря прогрессу команды Blue Origin",
– заверил Джаред Айзекман.
Представитель NASA Карлос Гарсия-Галан добавил, что инцидент не повлияет на разработку лунной базы, даже если запуск придется перенести на 2027 год.