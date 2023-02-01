Втратили майже усі фото Юпітера: під час прольоту повз планету NASA JunoCam зафіксувала аномалію

Команда NASA Juno наразі оцінює стан камери на борту космічного апарату Juno після нещодавнього прольоту повз Юпітер. Під час 48-го прольоту 22 січня камера JunoCam зіткнулася з проблемою, яка не дозволила їй отримати всі заплановані зображення.

Дані з космічного апарату вказують на те, що камера зіткнулася з проблемою під час попереднього близького прольоту газового гіганта минулого місяця, але під час цього прольоту проблема тривала довший період часу.

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Більшість фото втрачено

Перші 214 зображень JunoCam, отримані під час прольоту, були непридатні для використання, але решта 44 зображення були хорошої якості і придатні для використання. Команда місії оцінює інженерні дані, отримані під час останніх прольотів, і досліджує першопричину аномалії. Наразі камера JunoCam залишатиметься увімкненою і працюватиме у своєму номінальному режимі.



Пошкоджене фото Юпітера / Фото NASA

JunoCam це кольорова камера видимого світла, призначена для зйомки хмарних вершин Юпітера. Спочатку розроблена для залучення громадськості, вона виявилася важливою і для наукових досліджень. Камера була розрахована на роботу в середовищі високоенергетичних частинок Юпітера протягом щонайменше семи орбіт, але зараз вона пропрацювала набагато довше.

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Місія Juno

Лабораторія реактивного руху NASA, підрозділ Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, штат Каліфорнія, керує місією Juno, яка є частиною програми NASA "Нові кордони". Космічний апарат побудований і експлуатується компанією Lockheed Martin Space в Денвері. Juno повинна здійснити свій 49-й проліт повз Юпітер 1 березня.