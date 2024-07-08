NASA показало зображення великих астероїдів, які щойно пролетіли повз Землю

Минулого тижня Земля стала свідком рідкісної події: відразу два великих астероїди пролетіли повз неї на відносно малій відстані. Ні 2024 MK, ні 2011 UL21, як називають ці астероїди, не наблизилися настільки близько, щоб становити для нас небезпеку, але обидва були в межах досяжності радіолокаційних систем. Тож NASA зробило кілька знімків.

Це більше, ніж просто сувеніри з прольоту астероїдів. Вчені можуть вивчати зображення, щоб зрозуміти властивості гірських порід, які можна знайти в околицях Землі, а це згодом може допомогти нам розробити стратегії для будь-яких майбутніх астероїдів, які можуть одного дня загрожувати нашій планеті.

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Деталі

Наш маленький куточок Сонячної системи здебільшого порожній, але не зовсім. Час від часу повз нас пропливає комета або астероїд, що тримає свою власну орбіту навколо Сонця. Переважна більшість з них не становитиме проблеми. Але все, що проходить на певній відстані від Землі або має яскравість вище певного рівня, класифікується як потенційно небезпечне.

Це тому, що, навіть якщо траєкторія об'єкта може бути нормальною зараз, може статися щось несподіване, наприклад, зіткнення з іншим космічним тілом, що змінить траєкторію обох і спрямує їх на зіткнення з Землею. Це малоймовірно, але й не неможливо.

І 2024 MK, і 2011 UL21 були в потенційно небезпечній категорії. На наше щастя, жодна непередбачувана подія не збила їх з курсу в нашому напрямку.

2011 UL21 пролетів повз Землю 27 червня на відстані 6,6 мільйона кілометрів, що приблизно в 17 разів перевищує відстань між Землею і Місяцем.

пролетів повз Землю 27 червня на відстані 6,6 мільйона кілометрів, що приблизно в 17 разів перевищує відстань між Землею і Місяцем. Потім, менш ніж через два дні, з'явився 2024 MK. 29 червня він пролетів повз на мінімальній відстані 295 000 кілометрів. Це набагато ближче, приблизно три чверті відстані між Землею і Місяцем.

Зобразити такі об'єкти не зовсім просто, навіть коли вони відносно близько і класифікуються як "великі" астероїди. Вони все одно досить малі, і не дуже яскраві.

Саме тому NASA використовує великий радіолокаційний телескоп, щоб передавати радіохвилі в космос і отримувати зворотний сигнал, з якого вчені можуть будувати зображення.

Оскільки 2024 MK був набагато ближче — така близькість для прольоту астероїда трапляється лише раз на кілька десятиліть — ми змогли отримати набагато детальніші зображення.



Астероїд 2024 MK / Фото NASA/JPL-Caltech

NASA використовувало один телескоп для передачі радіохвиль, а другий — для їх прийому, що дозволило отримати зображення 2024 MK, які включають не лише форму астероїда, але й нерівності, вибоїни, валуни та хребти.

Розмір астероїда становить приблизно 150 метрів у поперечнику. Він має витягнуту форму з великою кількістю пласких площин.

Він був відкритий лише 16 червня, і його орбітальна траєкторія була змінена земною гравітацією, тому спостереження дозволили вченим з'ясувати, що 2024 МК буде робити в майбутньому. Вони виявили, що в осяжному майбутньому він безпечно триматиметься подалі від нас.



Астероїд 2024 MK / Фото NASA/JPL-Caltech

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2011 UL21 знаходиться на значно більшій відстані, а тому вченим не вдалося отримати таких же детальних зображень. Але ці зображення містили невеличкий сюрприз. На них астрономи помітили крихітний супутник астероїда шириною 1,5 кілометра на відстані близько 3 кілометрів від нього на орбіті, який супроводжував астероїд.



Астероїд 2011 UL21 / Фото NASA/JPL-Caltech

Насправді це те, що ми все частіше знаходимо у великих астероїдів. Ми знаходимо все більше бінарних космічних тіл, тому що наші можливості візуалізації покращуються, і це чудова новина для планетарної оборони та нашого розуміння еволюції Сонячної системи. Вважається, що близько двох третин астероїдів такого розміру є подвійними системами.