Рентгенівські знімки викрили замасковані нацистські символи на картині відомого художника

Сучасні технології дозволяють зазирнути крізь час і побачити те, що автори намагалися приховати назавжди. Іноді за звичайним міським пейзажем ховається зовсім інша реальність, яка змушує переосмислити історію.

Що художник намагався сховати на картині?

Дослідники використали новітні методи сканування, щоб розкрити таємницю полотна німецького художника Еріха Меркера. Під шарами фарби на картині, яка десятиліттями виглядала як нейтральний міський пейзаж, виявили приховані нацистські символи, прапори та фігури в характерних позах. Про це детально розповіли автори наукової роботи, опублікованої у виданні NPJ Heritage Science.

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Картина під назвою "Die Stätte des 9. November" (Місце 9 листопада) зображує площу Одеонсплац у Мюнхені. На перший погляд, це звичайна сцена: на флагштоку майорить синьо-білий прапор Баварії, а навколо монумента немає жодних політичних ознак.

Проте уважний погляд кінорежисера Томаса Шубауера зачепився за деталі, які не відповідали офіційній даті створення роботи. На полотні, яке, за офіційними даними, було написане вже після Другої світової, можна розгледіти фрагменти меморіалу, який зруйнували відразу після капітуляції Німеччини в 1945 році, а по краях баварського прапора проступали ледь помітні червоні плями.

Ця робота дає перший беззаперечний доказ переписування картин у творчості Меркера,

– прокоментувала провідна авторка дослідження, фізик Іоанна Мантувалу.

Наука на службі мистецтвознавства

Щоб перевірити здогадки, команда вчених використала метод рентгенівської флуоресцентної спектроскопії (XRF). Ця технологія дозволяє ідентифікувати хімічні елементи в матеріалах і бачити шари, приховані під видимою поверхнею, не пошкоджуючи саме полотно. Рентгенівські промені здатні проникати вглиб матеріалу на кілька міліметрів, що дозволяє фахівцям реконструювати первісний вигляд картини.

Результати сканування вразили:

Під баварським стягом знайшли червоний нацистський прапор зі свастикою в центрі.

Дослідники також виявили приховані вінки біля монумента і фігури охоронців у формі.

Двоє людей на передньому плані були зображені з піднятими в нацистському вітанні руками.



Оригінальна та відредагована картина Еріха Меркера / Зображення Іоанна Мантувалу та інші автори дослідження/NPJ Heritage Science



Що відредагували на картині / Зображення Іоанна Мантувалу та інші автори дослідження/NPJ Heritage Science

Учені встановили, що для маскування цих елементів використали титанові білила. Цей пігмент знайшли лише в тих частинах картини, які зазнали змін.

Цікаво, що в особистих речах Меркера збереглися тюбики з фарбою, склад якої повністю збігається з матеріалами, використаними для перемальовування. Тобто картину редагував саме він, а не хтось інший.



Рентгенівський апарат, який виявив редагування на картині, та фарби художника / Зображення Іоанна Мантувалу та інші автори дослідження/NPJ Heritage Science

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Еріх Меркер: успіх під заступництвом диктатури

Еріх Меркер, який народився у 1891 році, зробив блискучу кар'єру в часи Третього Рейху. Попри те, що він був самоуком, його індустріальні пейзажі та зображення будівництва доріг чи мостів знайшли відгук у тогочасної влади. За свою кар'єру він створив приблизно 3000 картин, і багато з них придбав німецький уряд. Меркер виставляв свої роботи на кожній Великій німецькій художній виставці в період з 1937 по 1944 роки.

Після завершення війни художник опинився у складній ситуації. У 1945 році будь-яке мистецтво з нацистською символікою заборонили. Замість того, щоб знищити свої старі роботи, Меркер обрав шлях адаптації. Він просто зафарбовував ідеологічні деталі, перетворюючи їх на нейтральні об'єкти.

Аналіз зворотного боку полотна "Die Stätte des 9. November" та номерних кодів дозволив ученим припустити, що оригінал написали у листопаді 1934 року, а не після війни, як завжди вважали. Зміни ж внесли у період між 1945 та 1966 роками.

Контекст повоєнної Німеччини

Історія Меркера не є унікальною для того часу. Багато митців, чия кар'єра процвітала за нацистів, після поразки Німеччини змогли уникнути серйозного покарання та продовжили працювати. Суди часто виявляли поблажливість до діячів культури, обмежуючись лише невеликими штрафами.

Мистецька бюрократія в повоєнній Німеччині змогла продовжити роботу практично без змін у порівнянні з її нацистським втіленням,

– заявив історик Грегорі Маерц.

Дослідники вважають, що ця картина є символічним відображенням того, як німецьке суспільство намагалося впоратися з травмою минулого. Замість повного переосмислення, багато хто обирав швидку ревізію – приховати символи, але залишити основу недоторканою.

Картина Меркера тепер слугує не лише зразком живопису, а й важливим історичним документом про те, як мистецтво може змінювати обличчя, намагаючись стерти власну пам'ять.