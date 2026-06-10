Что художник пытался скрыть на картине?

Исследователи использовали новейшие методы сканирования, чтобы раскрыть тайну полотна немецкого художника Эриха Меркера. Под слоями краски на картине, которая десятилетиями выглядела как нейтральный городской пейзаж, обнаружили скрытые нацистские символы, флаги и фигуры в характерных позах. Об этом подробно рассказали авторы научной работы, опубликованной в издании NPJ Heritage Science.

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Картина под названием "Die Stätte des 9. November" (Место 9 ноября) изображает площадь Одеонсплац в Мюнхене. На первый взгляд, это обычная сцена: на флагштоке развевается сине-белый флаг Баварии, а вокруг монумента нет никаких политических признаков.

Однако внимательный взгляд кинорежиссера Томаса Шубауэра зацепился за детали, которые не соответствовали официальной дате создания работы. На полотне, которое, по официальным данным, было написано уже после Второй мировой, можно разглядеть фрагменты мемориала, который разрушили сразу после капитуляции Германии в 1945 году, а по краям баварского флага проступали едва заметные красные пятна.

Эта работа дает первое неоспоримое доказательство переписывания картин в творчестве Меркера,

– прокомментировала ведущий автор исследования, физик Иоанна Мантувалу.

Наука на службе искусствоведения

Чтобы проверить догадки, команда ученых использовала метод рентгеновской флуоресцентной спектроскопии (XRF). Эта технология позволяет идентифицировать химические элементы в материалах и видеть слои, скрытые под видимой поверхностью, не повреждая само полотно. Рентгеновские лучи способны проникать вглубь материала на несколько миллиметров, что позволяет специалистам реконструировать первоначальный вид картины.

Результаты сканирования поразили:

Под баварским знаменем нашли красный нацистский флаг со свастикой в центре.

Исследователи также обнаружили скрытые венки возле монумента и фигуры охранников в форме.

Два человека на переднем плане были изображены с поднятыми в нацистском приветствии руками.



Оригинальная и отредактированная картина Эриха Меркера / Изображение Иоанна Мантувалу и другие авторы исследования/NPJ Heritage Science



Что отредактировали на картине / Изображение Иоанна Мантувалу и другие авторы исследования/NPJ Heritage Science

Ученые установили, что для маскировки этих элементов использовали титановые белила. Этот пигмент нашли только в тех частях картины, которые претерпели изменения.

Интересно, что в личных вещах Меркера сохранились тюбики с краской, состав которой полностью совпадает с материалами, использованными для перерисовки. То есть картину редактировал именно он, а не кто-то другой.



Рентгеновский аппарат, который обнаружил редактирование на картине, и краски художника / Изображение Иоанна Мантувалу и другие авторы исследования/NPJ Heritage Science

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Эрих Меркер: успех под покровительством диктатуры

Эрих Меркер, родившийся в 1891 году, сделал блестящую карьеру во времена Третьего Рейха. Несмотря на то, что он был самоучкой, его индустриальные пейзажи и изображения строительства дорог или мостов нашли отклик у тогдашней власти. За свою карьеру он создал примерно 3000 картин, и многие из них приобрело немецкое правительство. Меркер выставлял свои работы на каждой Большой немецкой художественной выставке в период с 1937 по 1944 годы.

После завершения войны художник оказался в сложной ситуации. В 1945 году любое искусство с нацистской символикой запретили. Вместо того, чтобы уничтожить свои старые работы, Меркер выбрал путь адаптации. Он просто закрашивал идеологические детали, превращая их в нейтральные объекты.

Анализ обратной стороны полотна "Die Stätte des 9. November" и номерных кодов позволил ученым предположить, что оригинал написали в ноябре 1934 года, а не после войны, как всегда считали. Изменения же внесли в период между 1945 и 1966 годами.

Контекст послевоенной Германии

История Меркера не является уникальной для того времени. Многие художники, чья карьера процветала при нацистах, после поражения Германии смогли избежать серьезного наказания и продолжили работать. Суды часто проявляли снисхождение к деятелям культуры, ограничиваясь лишь небольшими штрафами.

Художественная бюрократия в послевоенной Германии смогла продолжить работу практически без изменений по сравнению с ее нацистским воплощением,

– заявил историк Грегори Маерц.

Исследователи считают, что эта картина является символическим отражением того, как немецкое общество пыталось справиться с травмой прошлого. Вместо полного переосмысления, многие выбирали быструю ревизию – скрыть символы, но оставить основу нетронутой.

Картина Меркера теперь служит не только образцом живописи, но и важным историческим документом о том, как искусство может менять лицо, пытаясь стереть собственную память.