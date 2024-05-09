Вчені вже давно заінтриговані походженням землетрусів та геологічними силами, які формують поверхню нашої планети. Нещодавнє дослідження вказує на дивовижний зв'язок між сейсмічною активністю і доленосною подією, що відбулася мільярди років тому.

Дослідження заглиблюється в наслідки колосального зіткнення Землі з небесним тілом розміром з Марс, відомим як Тея, приблизно 4,5 мільярда років тому. Ця катастрофічна подія не лише призвела до утворення Місяця, але й, можливо, залишила по собі загадкові "згустки", заховані глибоко в надрах Землі.

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Що за згустки?

Ці загадкові утворення, які, як вважають, є залишками давнього зіткнення, зараз перебувають під пильною увагою вчених, які досліджують їхню потенційну роль у формуванні геологічних процесів на Землі.

За словами співавтора дослідження Цянь Юаня з Каліфорнійського технологічного інституту, ці згустки могли відіграти вирішальну роль в ініціюванні тектоніки плит, фундаментального механізму, що спричиняє землетруси і вулканічну активність.

Дослідження припускає, що ці приховані згустки запустили мантійні шлейфи, які, своєю чергою, привели в рух процес, що називається субдукцією.

Що таке субдукція? Це процес, коли ділянки земної кори занурюються під інші. Науковці вважають, що він міг зіграти важливу роль у створенні умов, необхідних для процвітання життя на нашій планеті через мільярди років.

Втім, не всі експерти переконані у висновках дослідження. Деякі з них ставлять під сумнів складність реконструкції подій, що відбувалися протягом таких великих проміжків часу. Майкл Браун, геолог з Університету Меріленда, вказує на обмеження в нашому розумінні ранньої історії Землі, підкреслюючи філософські складнощі розгадки таємниць далекого минулого.

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Це дослідження пропонує інтригуючий погляд на давнє минуле Землі та її тривалу геологічну динаміку. Крім того, воно також продовжує практику постійного пошуку шляхів розгадки таємниць походження та еволюції нашої планети.