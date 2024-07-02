Прадавній антикітерський механізм могли використовувати, щоб слідкувати за місячним роком

Нові дослідження антикітерського механізму, давньогрецького механічного комп'ютера, свідчать про те, що цей майже 2000-річний пристрій працював за місячним календарем, а не за сонячним. Це відкриття проливає нове світло на технології древніх греків, але водночас піднімає чимало нових питань.

Піднятий із затонулого корабля в Егейському морі в 1901 році антикітерський механізм інтригував дослідників понад століття. Цей ручний пристрій, виготовлений із шестерень, відстежував астрономічні події, такі як сонячні затемнення та рух планет.

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Нещодавні експерименти використовували передові дослідження гравітаційних хвиль, щоб краще зрозуміти механіку і призначення древнього комп'ютера.



Антикітерський механізм вважається найдревнішим у світі комп'ютером / Фото Horological Journal

Джозеф Бейлі, науковий співробітник кафедри фізики та астрономії Університету Глазго, наголосив на майстерності, з якою було створено пристрій.

Точність позиціонування отворів вимагала б високоточних методів вимірювання і неймовірно твердої руки,

– зазначив Бейлі.

Нове відкриття

Останнє дослідження ґрунтується на роботах 2021 року, які використовували рентгенівські знімки для виявлення "регулярно розташованих отворів" під одним зі зламаних кілець механізму, відомим як "календарне кільце".

Виявилося, що ця секція, позначена давньоєгипетськими назвами місяців, має 354 отвори, що відповідає місячному року, який складається з 354 днів, або 12 місячних циклів. Цей місячний календар відрізняється від 365-денного сонячного року, що використовується в більшості сучасних календарів, але відповідає давньоєгипетському та ісламському місячним календарям.



Отвори в антикітерському механізму / Фото Horological Journal

Дослідження, опубліковане в Horological Journal, припускає, що науковці можуть передбачити кількість отворів у календарному кільці, використовуючи статистичні моделі, отримані в результаті вивчення гравітаційних хвиль.

Було застосовано байєсівську статистику, яка кількісно оцінює невизначеність на основі неповних даних, а також методи аналізу даних з обсерваторії LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - Лазерна інтерферометрична обсерваторія гравітаційних хвиль). Обидва методи незалежно один від одного показали, що кільце, ймовірно, містить 354 або 355 отворів.

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Міждисциплінарний характер дослідження, що поєднує давньогрецькі астрономічні теорії, вавилонські цикли та сучасні статистичні методи, підкреслює складність механізму Антикітери. Це дослідження значно посилює гіпотезу про те, що механізм Антикітери був розроблений за місячним календарем, що також свідчить і про важливість стеження за місячними циклами для його творців.