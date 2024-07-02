Поднятый с затонувшего корабля в Эгейском море в 1901 году антикитерский механизм интриговал исследователей более века. Это ручное устройство, изготовлено из шестерен, отслеживало астрономические события, такие как солнечные затмения и движение планет.

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Недавние эксперименты использовали передовые исследования гравитационных волн, чтобы лучше понять механику и назначение древнего компьютера.



Антикитерский механизм считается самым древним в мире компьютером / Фото Horological Journal

Джозеф Бейли, научный сотрудник кафедры физики и астрономии Университета Глазго, отметил мастерство, с которым было создано устройство.

Точность позиционирования отверстий требовала бы высокоточных методов измерения и невероятно твердой руки,

– отметил Бейли.

Новое открытие

Последнее исследование основывается на работах 2021 года, которые использовали рентгеновские снимки для выявления "регулярно расположенных отверстий" под одним из сломанных колец механизма, известным как "календарное кольцо".

Оказалось, что эта секция, обозначенная древнеегипетскими названиями месяцев, имеет 354 отверстия, что соответствует лунному году, который состоит из 354 дней, или 12 лунных циклов. Этот лунный календарь отличается от 365-дневного солнечного года, используемого в большинстве современных календарей, но соответствует древнеегипетскому и исламскому лунным календарям.



Отверстия в антикитерском механизме / Фото Horological Journal

Исследование, опубликованное в Horological Journal, предполагает, что ученые могут предсказать количество отверстий в календарном кольце, используя статистические модели, полученные в результате изучения гравитационных волн.

Было применено байесовскую статистику, которая количественно оценивает неопределенность на основе неполных данных, а также методы анализа данных из обсерватории LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - Лазерная интерферометрическая обсерватория гравитационных волн). Оба метода независимо друг от друга показали, что кольцо, вероятно, содержит 354 или 355 отверстий.

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Междисциплинарный характер исследования, сочетающий древнегреческие астрономические теории, вавилонские циклы и современные статистические методы, подчеркивает сложность механизма Антикитеры. Это исследование значительно усиливает гипотезу о том, что механизм Антикитеры был разработан по лунному календарю, что также свидетельствует и о важности слежения за лунными циклами для его создателей.