У Великій тихоокеанській сміттєвій плямі знайдено грибок, що харчується пластиком

Міжнародна команда морських вчених зробила революційне відкриття, виявивши грибок, що харчується пластиком, який процвітає у Великій тихоокеанській сміттєвій плямі. Ця знахідка дає проблиск надії в боротьбі з пластиковим забрудненням.

Нещодавно відкритий гриб, названий Parengyodontium album, був знайдений серед мільйонів мікробів на плаваючому пластиковому смітті в північній частині Тихого океану. Це вже четвертий відомий морський гриб, здатний споживати і розщеплювати пластикові відходи.

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Дослідники особливо відзначили, що P. album націлений на поліетилен, який піддається впливу ультрафіолетового випромінювання, найпоширеніший пластик, що використовується у споживчих товарах, таких як пляшки для води та продуктові пакети, а також є найпоширенішим пластиковим забруднювачем в наших океанах.

Вже було відомо, що ультрафіолетове світло руйнує пластик механічно. Але наші результати показують, що він також сприяє біологічному розщепленню пластику морськими грибами,

– пояснила провідний автор дослідження Анніка Ваксмаа, морський біолог і біогеохімік з Королівського нідерландського інституту морських досліджень (NIOZ).

Попри багатообіцяючий характер цього відкриття, воно не дає зеленого світла для збільшення споживання одноразового пластику. Океани все ще переповнені шкідливими пластиковими забруднювачами, і мінімізація використання пластику залишається вирішальним фактором для захисту морського середовища.

Вилучення наявного пластику з океанів залишається складним і дорогим завданням, яке часто порушує морські екосистеми.

Виявлення *P. album* є захоплюючою подією, але це не панацея. У контрольованих лабораторних умовах цей грибок руйнує пластик, оброблений ультрафіолетом, зі швидкістю приблизно 0,05 відсотка на день протягом дев'яти днів. Це означає, що грибку знадобиться надзвичайно багато часу, щоб значно зменшити величезну кількість пластику у Великій тихоокеанській сміттєвій плямі, не кажучи вже про мільйони метричних тонн пластику, які щорічно потрапляють в океан.

Крок у правильному напрямку

А проте, відкриття *P. album* є обнадійливим. Воно свідчить про те, що в морському середовищі можуть існувати й інші організми, які розкладають пластик, що потенційно може призвести до появи нових методів боротьби з пластиковим забрудненням.

Морські гриби можуть розщеплювати складні матеріали на основі вуглецю. Цілком ймовірно, що окрім чотирьох видів, виявлених до цього часу, інші види також сприяють деградації пластику,

– каже Ваксмаа.

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Цей прорив підкреслює потенціал біологічного вирішення екологічних проблем, а також важливість подальших досліджень та інновацій. Хоча це не панацея, відкриття *Parengyodontium album* дає надію на майбутнє зменшення пластикового забруднення.