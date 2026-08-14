Гігант на акумуляторах: у США випробували найбільший у світі електролітак

У США успішно випробували найбільший у світі повністю електричний літак X1 від компанії Heart Aerospace. Експериментальний апарат провів у повітрі 27 хвилин, зробивши важливий крок до створення екологічної та дешевшої комерційної авіації.

Чим особливий Heart Aerospace X1

12 серпня 2026 року демонстраційний зразок літака Heart Aerospace X1 вагою 11 340 кілограмів піднявся в небо над містом Платтсбург, штат Нью-Йорк. Політ тривав 27 хвилин у межах тестової програми Федерального управління цивільної авіації США (FAA), повідомляє New Atlas.

Фахівці випробували апарат під спеціальним сертифікатом льотної придатності в експериментальній категорії (SAC-EC). Під час випробування електролітак виконав руління, зліт, набір висоти, маневрування та посадку, досягнувши висоти 335 метрів.

З першим польотом X1 компанія Heart Aerospace продемонструвала електричний політ у масштабах комерційного авіалайнера,

– каже Андерс Форслунд, засновник та генеральний директор Heart Aerospace.

Розмах крил випробувального зразка становить 32 метри, що робить його співмірним із класичними регіональними турбогвинтовими літаками. Хоча маса X1 значно менша за масу популярного пасажирського De Havilland Canada Dash 8-Q300 (19 500 кілограмів), новинка поки поступається традиційним суднам у швидкості та дальності польоту.

Головна перешкода для всіх повністю електричних літаків полягає у щільності енергії акумуляторів, яка суттєво нижча порівняно з авіаційним паливом. Попри те, що звичайні літаки під час польоту стають легшими через спалювання пального, вага акумуляторів залишається незмінною протягом усього шляху, перетворюючись на мертвий вантаж для корисного навантаження.

Розробники розглядають модель X1 як прототип для майбутнього виробничого гібридно-електричного літака ES-30, розрахованого на 30 пасажирів. У компанії стверджують, що ця серійна модель дозволить скоротити операційні витрати на 40 відсотків порівняно зі звичайними регіональними суднами.

Електричні комерційні літаки мають потенціал фундаментально змінити економіку авіакомпаній і, зрештою, знизити вартість авіаперельотів для пасажирів. Це лежить в основі нашого бачення доступних авіаперевозок, де електрифікація забезпечує дешевше, частіше та чистіше авіасполучення з аеропортами, розташованими ближче до дому,

– заявив Андерс Форслунд.

Випробування X1 стали важливим етапом у подоланні технологічного бар'єра масштабування електроавіації, який роками обмежував подібні розробки лише малими та одномісними апаратами. Проєкт відкриває шлях до створення економічно вигідних та екологічних пасажирських лайнерів нового покоління.