Почему примечателен Heart Aerospace X1

12 августа 2026 года демонстрационный образец самолета Heart Aerospace X1 весом 11 340 килограммов поднялся в небо над городом Платтсбург, штат Нью-Йорк. Полет длился 27 минут в рамках тестовой программы Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщает New Atlas.

Специалисты испытали аппарат в соответствии со специальным сертификатом летной годности в экспериментальной категории (SAC-EC). В ходе испытания электросамолет выполнил руление, взлет, набор высоты, маневрирование и посадку, достигнув высоты 335 метров.

Первым полетом X1 компания Heart Aerospace продемонстрировала электрический полет в масштабах коммерческого авиалайнера,

– говорит Андерс Форслунд, основатель и генеральный директор Heart Aerospace.

Размах крыльев испытательного образца составляет 32 метра, что делает его сопоставимым с классическими региональными турбовинтовыми самолетами. Хотя масса X1 значительно меньше массы популярного пассажирского самолета De Havilland Canada Dash 8-Q300 (19 500 килограммов), новинка пока уступает традиционным самолетам по скорости и дальности полета.

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Главное препятствие для всех полностью электрических самолетов заключается в плотности энергии аккумуляторов, которая существенно ниже по сравнению с авиационным топливом. Несмотря на то, что обычные самолеты во время полета становятся легче за счет сжигания топлива, вес аккумуляторов остается неизменным на протяжении всего маршрута, превращаясь в мертвый груз для полезной нагрузки.

Разработчики рассматривают модель X1 как прототип будущего серийного гибридно-электрического самолета ES-30, рассчитанного на 30 пассажиров. В компании утверждают, что эта серийная модель позволит сократить операционные расходы на 40 процентов по сравнению с обычными региональными самолетами.

Электрические коммерческие самолеты способны коренным образом изменить экономику авиакомпаний и, в конечном итоге, снизить стоимость авиаперелетов для пассажиров. Это лежит в основе нашего видения доступных авиаперевозок, где электрификация обеспечивает более дешевые, частые и экологичные авиасообщения с аэропортами, расположенными ближе к дому,

– заявил Андерс Форслунд.

Испытания X1 стали важным этапом в преодолении технологического барьера масштабирования электроавиации, который на протяжении многих лет ограничивал подобные разработки лишь небольшими и одноместными аппаратами. Проект открывает путь к созданию экономически выгодных и экологичных пассажирских лайнеров нового поколения.