Ці 5 генераторів зображень забезпечать вам найбільш фотореалістичні результати

Штучний інтелект часом може творити дива, видаючи приголомшливі результати. Однак багато моделей не здатні виконати роботу реалістично й змусити повірити, що перед вами фото, а не згенерована картинка. Ми зібрали п'ять генераторів, які забезпечать вам найкращий результат.

Adobe Firefly

Adobe випустила Firefly у червні 2023 року, і це один з найпростіших у використанні фотореалістичних ШІ-генераторів. Однією з найприємніших особливостей цього інструменту є те, що ви можете налаштувати параметри камери, які використовуються у ваших зображеннях:

Наприклад, зображення, можуть мати певне значення діафрагми, щоб зробити фон більш розмитим.

Окрім того, ви можете змінювати витримку, фокусну відстань та навіть кут "зйомки".

Якщо вам це не дуже важливо, у програмі є автоматичні налаштування, які зроблять все за вас.

Щоб отримати більш точні результати, ви також можете завантажити еталонні зображення або вибрати одне з галереї Firefly.

Зверніть увагу: найбільшим плюсом Adobe Firefly є те, що, на відміну від конкурентних продуктів, ця, які отримали за це оплату.

Firefly також працює в складі програм від Adobe – Photoshop, Illustrator та інші. Ви можете виділити частину вашої фотографії чи картинки і згенерувати що завгодно в цьому місці.

Хоча Firefly часом і може видавати нісенітницю, в більшості випадків ця система генерує настільки реалістичні результати, що їх дійсно важко відрізнити від реальних.

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Microsoft Image Creator

У Microsoft є інструмент під назвою Image Creator, який ви можете знати як Bing Image Creator або Image Creator з Microsoft Designer. Інструмент абсолютно безкоштовний у використанні. Вам потрібно лише ввести запит природною мовою, описавши бажаний результат, і ви отримаєте кілька зображень на вибір.

З власного досвіду, Image Creator чудово справляється з фотореалістичними зображеннями крупним планом, інтер'єрами, зображеннями природи. Але йому потрібно обов'язково вказувати стиль виконання, оскільки часто замість реалізму він генерує щось у мультяшному стилі.

Окрім додавання власних підказок з нуля, ви можете вибрати вже готові підказки та відредагувати їх. Кожна з них доступна на головній сторінці. Створення зображень доступне також прямо з діалогу з чат-ботом Copilot.

Після того, як ви створили зображення, Image Creator дозволяє редагувати його за допомогою Microsoft Designer. Тут ви можете видалити або розмити фон, додати фільтри, відрегулювати яскравість і контрастність, а також створювати цілі проєкти, як у Canva – постери, листівки, буклети, банери та інше.

DALL-E 3 з розширенням Photo Realistic GPT

DALL-E 3 має кілька користувацьких GPT для розширення функціональності програми, а GPT Photo Realistic – чудовий вибір, якщо ви хочете створювати ШІ-зображення, які виглядають як реальні фото.

Щоб згенерувати зображення за допомогою цього GPT, вам потрібно надати максимально детальну підказку. Наприклад, вказати стиль, зовнішність (якщо це людина), деталі одягу, інтер'єру, кольору, форми. Також ви можете вказувати значення діафрагми та фокусної відстані.

До речі: звичайний DALL-E 3 також може створювати фотореалістичні зображення, але це краще для зображень у художньому стилі.

DALL-E 3 і всі його користувацькі GPT є частиною підписки на ChatGPT Plus, яка коштує 20 доларів на місяць.

1PhotoAI

1PhotoAI дозволяє створювати фотореалістичні знімки людей на різноманітні тематики, використовуючи вже існуючий знімок людини, як джерело. Наприклад, ви можете завантажити в систему своє старе фото і вибрати стиль фотографії "LinkedIn", "Мода", "Кіберпанк", "Різдво", "Подорож" чи інший.

У програмі 1PhotoAI також є функція покращення. Інструмент автоматично збільшить ваші зображення, ви можете надати їм вищої чіткості. Крім того, інструмент має функцію виправлення кольору, якщо ви відчуваєте, що насиченість чи якісь інші параметри вам не до вподоби.

Використання 1PhotoAI платне і варіюється від 20 до 60 доларів за певну кількість кредитів.

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Photo AI

Photo AI – це, мабуть, найкращий генератор фотографій зі штучним інтелектом. Тут ви можете вибрати один з декількох готових персонажів і налаштувань. Програма також пропонує набір підказок на вибір, якщо ви не знайомі зі штучним інтелектом і не знаєте, з чого почати.

Ви також можете завантажити свої фотографії та створити фотореалістичні нові зображення на їх основі за допомогою різних налаштувань.

Після того, як введете свій запит, ви отримаєте кілька зображень протягом декількох хвилин. Здебільшого Photo AI надає прийнятні результати, але можливо, вам доведеться попросити інструмент виправити частини тіла, наприклад, руки.

Інструмент також платний і постачається на умовах щомісячної або річної підписки. Photo AI також має додаток для iOS.