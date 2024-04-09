Photoshop Express

Попри те, що програма для комп'ютера коштує немалих грошей, мобільною версією можна користуватися безплатно. Вона має деякі платні функції та фільтри, але більшості користувачів буде достатньо базових можливостей, яких значно більше.

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Photoshop Express від Adobe — це проста, але потужна програма, яка дозволяє швидко редагувати фотографії. Доступні інструменти включають накладання фільтрів, тексту, рамок та стікерів, внесення змін до таких налаштувань як яскравість, контраст, насиченість, а також зніма розмірів, згладжування, видалення елементів, корекція обличчя та багато іншого.



Photoshop Express / Колаж 24 Каналу

Lightroom

Ще одна програма для редагування фотографій від компанії Adobe. Сьогодні вона, можна сказати, не така корисна, як раніше, оскільки розробники зробили багато старих функцій платними, а де які взагалі зникли з застосунка (імовірно, переорієнтовуючи користувачів на Photoshop). Однак Lightroom усе ще дозволяє виконувати базові редагування фотографій, а також застосовувати як заздалегідь завантажені фільтри, так і власноруч створені.

З власного досвіду можемо зазначити, що з усіх програм, які наразі можна знайти на ринку, Lightroom найкраще працює з зернистістю.

Тож якщо вам не потрібно виконувати складні маніпуляції з подвійною експозицією, зміною форми чи накладанням елементів, цей застосунок вам сподобається. До того ж він дозволяє завантажувати пресети з фільтрами, створені іншими користувачами, яких в інтернеті можна знайти величезну кількість.

Snapseed

Snapseed – це, мабуть, найлегший та найзручніший у користуванні фоторедактор, який уже давно купила компанія Google. Однак він від цього анітрохи не став гіршим.

Тут ви можете виконати як базові маніпуляції з яскравістю, контрастом та насиченістю, так і працювати з кривими, балансом білого, фільтрами, зернистістю (хоча фаворитом у цього все одно лишається Lightroom), додаванням таких налаштувань як ретро-стиль, вінтаж, гранж, глянець, HDR-ефекти.

Крім того, тут доступна надзвичайно корисна функція зміни перспективи, а також розширення полів (система автоматично розширює фото, додаючи відсутні елементи самостійно).

Також ви можете користуватися подвійною експозицією, віньєтками, розмиванням, точковим редагуванням і нарешті застосовувати спеціальну функцію для видалення небажаних елементів, яка працює чи не найкраще серед усіх.

Додаток дозволяє зберігати власті фільтри.

Google Фото

Хоча Google Фото попередньо встановлюється на багатьох пристроях, що працюють під управлінням Android і навіть виконують там функцію базової галереї, на багатьох смартфонах про цей додаток і не чули.

Інструментів програми достатньо для повсякденного редагування фотографій, і ви будете задоволені нею, якщо вам потрібно виконати швидке редагування. Наприклад, виправити освітлення, обрізати і застосувати прості фільтри.

Також ви можете малювати на фото або переключитися на Google Lens для пошуку предметів з зображення в інтернеті.

Програма не підійде для тих, хто бажає виконувати складні маніпуляції, принаймні поки що. Річ у тім, що компанія збирається додати до неї штучний інтелект (наразі неясно, чи буде він платним), який зможе редагувати фото на абсолютно новому рівні: додавати й видаляти елементи, перефарбовувати, рухати речі на фото з місця на місце, змінювати невдалі вирази обличчя та багато іншого.

Canva

Хоча Canva не є в прямому сенсі редактором фото, ця програма стане дуже корисною всім, хто працює з фото й соцмережами. Тут надзвичайно зручно створювати різноманітні Stories, постери, оголошення та публікації для стрічки.

Canva пропонує тисячі графічних шаблонів та елементів зображень, а також деяку допомогу штучного інтелекту. Шаблони Canva доступні та оптимізовані для будь-якої платформи соціальних мереж – YouTube, TikTok, Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn, Reddit.

Щоб користуватися Canva, вам не потрібні спеціальні навички. Все, що вам потрібно зробити, це завантажити фотографію і скористатися численними функціями.

У більшості випадків вам буде достатньо навіть безплатної версії, але якщо вам потрібне щось складніше, можна подумати й над підпискою. Вона дає більше унікальних елементів, шаблонів і функціональних можливостей, таких як видалення фону і миттєва зміна розміру фотографії або всього проєкту.