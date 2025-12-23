П'ять найкращих продуктів Apple, які вийшли у 2025 році

2025 рік для Apple був не надто насиченим на гучні анонси, але компанія все ж представила кілька важливих і вдалих продуктів. Від оновлених iPhone до нового MacBook Air – ці пристрої визначили, яким був Apple упродовж року.

Попри відносно скромну кількість нових пристроїв, Apple у 2025 році зосередилася на вдосконаленні ключових лінійок. Компанія також заклала фундамент для майбутнього, показавши iOS 26 та інші оновлення програмного забезпечення з єдиною візуальною мовою Liquid Glass, яка ще тісніше поєднала iPhone, iPad і Mac. На цьому тлі кілька апаратних новинок особливо виділилися. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Які продукти Apple стали найвдалішими у 2025 році

iPhone 17. Базовий iPhone 17 спершу здавався мінімальним оновленням, адже зовні майже не відрізнявся від iPhone 16. Проте фінальна версія приємно здивувала. Apple зберегла стартову ціну, але подвоїла мінімальний обсяг пам'яті до 256 ГБ. Смартфон отримав кращу автономність, енергоефективніший процесор і нові кольори корпусу.

Суттєво оновилися й камери. Фронтальний модуль став помітно кращим, а основна система отримала два сенсори на 48 Мп. Додатковими перевагами стали міцніший корпус із Ceramic Shield 2 та власний чип Apple для Wi-Fi і Bluetooth. У підсумку iPhone 17 став одним із найкращих не-Pro смартфонів компанії, тим більше що, за чутками, наступник з'явиться лише на початку 2027 року.

Фото Apple

iPhone 17 Pro Max. У 2025 році саме флагманська модель стала найсильнішим iPhone у лінійці. iPhone 17 Pro Max отримав чип A19 Pro, який став ще швидшим і ефективнішим. Вперше Apple додала випарну камеру для охолодження, що дозволило уникати зниження яскравості екрана та позитивно вплинуло на автономність.

Як пише сайт Apple, смартфон оснащений трьома камерами по 48 Мп із покращеним оптичним зумом, оновленою фронтальною камерою та підтримкою до 2 ТБ пам'яті. Як і молодша модель, він отримав Ceramic Shield 2 та фірмовий бездротовий чип. Усе це зробило iPhone 17 Pro Max особливо привабливим для творців контенту та користувачів, які планують користуватися смартфоном багато років.

Фото Apple

Apple Watch SE 3. Третє покоління Apple Watch SE стало одним із найнеочікуваніших оновлень року. Смартгодинник отримав постійно увімкнений дисплей, нові датчики для моніторингу температури та виявлення апное сну, а також чип S10 із швидшою роботою Siri без підключення до мережі.

Годинник підтримує 5G, має покращений режим енергоощадження з автономністю до 32 годин і швидку зарядку – до 80% за 45 хвилин. Apple також збільшила сховище до 64 ГБ, додала Neural Engine, гучніший динамік і мікрофон з ізоляцією голосу. При ціні $249 Apple Watch SE 3 став найкращим вибором для більшості користувачів.

AirPods Pro 3. Через три роки після попередника Apple представила AirPods Pro третього покоління. Навіть із тим самим чипом H2 компанія змогла суттєво покращити звук і активне шумозаглушення. Нові амбушури дозволили зробити ANC у два рази ефективнішим, ніж у попередньої моделі.

Серед нових функцій – вимірювання пульсу під час тренувань у парі з Apple Watch. Час прослуховування зріс до восьми годин на одному заряді, хоча загальна автономність із кейсом зменшилася до 24 годин. Натомість користувачі отримали кращу якість звуку, підвищений захист від вологи та пилу, а також чип U2 для зручного пошуку навушників і кейса.

MacBook Air з M4. MacBook Air залишається найпопулярнішим ноутбуком Apple, і версія з чипом M4 лише закріпила цей статус. Новий процесор забезпечив кращу графіку та продуктивність у задачах зі штучним інтелектом, а максимальний обсяг об'єднаної пам'яті зріс до 32 ГБ.

Автономність залишилася на рівні до 18 годин, попри зростання потужності. Серед важливих змін – нова 12-мегапіксельна камера з підтримкою Center Stage та Desk View. Також ноутбук отримав новий колір Sky Blue. З огляду на ціну та відсутність масштабного редизайну в найближчі роки, M4 MacBook Air став найкращим вибором для більшості користувачів.