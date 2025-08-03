Найменшу змію світу вдалося знову виявити на Барбадосі після того, як майже 20 років її вважали зниклою. Маючи розмір усього 8-10 сантиметрів, вона більше схожа на черв'яка.

Що відомо про повернення барбадоської ниткоподібної змії?

У березні 2025 року барбадоська ниткоподібна змія, наукова назва якої Tetracheilostoma carlae, була знайдена під каменем у центральній частині острова. Екологи Міністерства навколишнього середовища та група Re:wild проводили екологічні дослідження, але зробили перше підтверджене наукове спостереження цього виду за майже два десятиліття, пише 24 Канал.

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Через свої малі розміри та подібність до інвазивної змії виду Brahminy blind snake (Сліпун брамінський), для ідентифікації Tetracheilostoma carlae знадобилася мікроскопія. Відмінними ознаками є блідо-оранжеві смуги вздовж спини, очі з боків голови й характерна луска на носі.

В історії було зареєстровано лише кілька підтверджених випадків появи цієї змії – з 1889 року вона траплялася людям на очі лише декілька разів. Судячи з усього, вона дуже нечисленна й веде прихований спосіб життя, більшу частину часу ховаючись під камінням, у ґрунті чи під корінням дерев.

Ситуація ускладнюється тим, що 98% первинних лісів Барбадосу знищено за останні 400 років, і навіть ліс, де знайшли цю змію, є лише невеликим залишком тих колишніх територій. Тому для цього виду та багатьох інших великою загрозою є втрата місць існування, конкуренція з інвазивними зміями, а також потенційний інтерес з боку незаконних колекціонерів рідкісних видів.

Барбадоська змія розмножується лише статево й відкладає по одному яйцю. Її конкурентка Brahminy blind snake розмножується без запліднення й розповсюджується набагато активніше. Через це Tetracheilostoma carlae важко виживати в обмежених лісах острова.

Поки що невідомо, що вчені будуть робити далі, але, ймовірно, місцева влада вживатиме заходів для збереження цього виду.