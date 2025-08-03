Что известно о возвращении барбадосской нитевидной змеи?

В марте 2025 года барбадосская нитевидная змея, научное название которой Tetracheilostoma carlae, была найдена под камнем в центральной части острова. Экологи Министерства окружающей среды и группа Re:wild проводили экологические исследования, но сделали первое подтвержденное научное наблюдение этого вида за почти два десятилетия, пишет 24 Канал.

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Из-за своих малых размеров и сходства с инвазивной змеей вида Brahminy blind snake (Слепун браминский), для идентификации Tetracheilostoma carlae понадобилась микроскопия. Отличительными признаками являются бледно-оранжевые полосы вдоль спины, глаза по бокам головы и характерная чешуя на носу.

В истории было зарегистрировано лишь несколько подтвержденных случаев появления этой змеи – с 1889 года она попадалась людям на глаза лишь несколько раз. Судя по всему, она очень немногочисленна и ведет скрытый образ жизни, большую часть времени прячась под камнями, в почве или под корнями деревьев.

Ситуация осложняется тем, что 98% первичных лесов Барбадоса уничтожено за последние 400 лет, и даже лес, где нашли эту змею, является лишь небольшим остатком тех прежних территорий. Поэтому для этого вида и многих других большой угрозой является потеря мест обитания, конкуренция с инвазивными змеями, а также потенциальный интерес со стороны незаконных коллекционеров редких видов.

Барбадосская змея размножается только половым путем и откладывает по одному яйцу. Ее конкурентка Brahminy blind snake размножается без оплодотворения и распространяется гораздо активнее. Поэтому Tetracheilostoma carlae трудно выживать в ограниченных лесах острова.

Пока неизвестно, что ученые будут делать дальше, но, вероятно, местные власти будут принимать меры для сохранения этого вида.