За рік нічому не навчилися: компанія Nord опублікувала традиційну статистику популярних паролів
Щороку розробник програмного забезпечення Nord публікує дані про найпопулярніші паролі, які користувачі встановлюють для своїх сторінок. Щоб зібрати цю статистику, компанія використовує витоки даних, які хакери протягом певного часу публікують у даркнеті та інших місцях інтернету. Цього разу ситуація не менш сумна, ніж в усі попередні роки.
Цього разу статистику збирали з облікових даних розміром 2,5 терабайта. Всі ці логіни та паролі хакери викрали у користувачів з 44 країн світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Nord.
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Найпопулярніші в світі паролі
- Мабуть, ні для кого вже не буде сюрпризом, що найпопулярнішим паролем став "123456", який хакери зламують менш ніж за секунду. Цей пароль, як повідомляється, використали 3 018 050 людей.
- На другому місці "123456789", який піддається зламу так само легко. Його встановили 1 625 135 людей, які, ймовірно, були менш ліниві, ніж користувачі на першому місці, щоб дописати в свій пароль ще три додаткові цифри. Хоча це їх не врятувало.
- Третє місце займає пароль "12345678", який встановили 884 760 людей.
- Четверте, п'яте і шосте місця урочисто дісталися паролям "password", "qwerty123" та "qwerty1" відповідно. Їх у середньому встановлювали по 600 00 людей.
- До списку також потрапили паролі "111111", "12345", "secret", "000000", "abc123", "dragon", "monkey".
Загалом переважають дуже прості паролі, які складаються з однакових цифр у різній кількості або літер, які розташовані поруч на клавіатурі. Користувачі також вибирають для паролів імена, супергероїв, ігри, улюблену їжу, країни і, звісно ж, безсмертне "hello123".
Статистика в Україні
- В Україні найпопулярнішим паролем також стала комбінація "123456".
- Друге місце також співпадає зі світовим рейтингом – "123456789".
- Третє місце в нас забирає "qwerty123".
- На четвертому – "qwerty".
- На п'ятому місці розташувався пароль "12345678".
Як підібрати надійний пароль
Якщо ви хочете мінімізувати ймовірність зламу вашого акаунта, слід потурбуватися про надійний пароль.
- Не використовуйте легкі й очевидні слова та фрази, які складаються з існуючих слів. Краще обрати випадковий набір літер.
- Використовуйте літери різного регістру – маленькі та великі.
- Використовуйте цифри та символи.
- Зробіть ваш пароль довгим – від 8 символів і більше.
- Не використовуйте однакові паролі на різних сайтах.
Пам'ятайте, що пароль "h-S23/f2^rKA!" буде значно кращим, ніж "qwerty12345". Крім того, не забувайте про двофакторну автентифікацію, яка врятує вас навіть якщо хакери зможуть якимось чином підібрати складний пароль.