За год ничему не научились: Nord публикует традиционную статистику популярных паролей

Ежегодно разработчик программного обеспечения Nord публикует данные о самых популярных паролях, которые пользователи устанавливают для своих страниц. Чтобы собрать эту статистику, компания использует утечки данных, которые хакеры в течение определенного времени публикуют в даркнете и других местах интернета. На этот раз ситуация не менее печальная, чем во все предыдущие годы.

На этот раз статистику собирали с учетных данных размером 2,5 терабайта. Все эти логины и пароли хакеры похитили у пользователей из 44 стран мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Nord.

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Самые популярные в мире пароли

Пожалуй, ни для кого уже не будет сюрпризом, что самым популярным паролем стал "123456", который хакеры взламывают менее чем за секунду. Этот пароль, как сообщается, использовали 3 018 050 человек.

На втором месте "123456789", который поддается взлому так же легко. Его установили 1 625 135 человек, которые, вероятно, были менее ленивы, чем пользователи на первом месте, чтобы дописать в свой пароль еще три дополнительные цифры. Хотя это их не спасло.

Третье место занимает пароль "12345678", который установили 884 760 человек.

Четвертое, пятое и шестое места торжественно достались паролям "password", "qwerty123" и "qwerty1" соответственно. Их в среднем устанавливали по 600 00 человек.

В список также попали пароли "111111", "12345", "secret", "000000", "abc123", "dragon", "monkey".

В общем преобладают очень простые пароли, которые состоят из одинаковых цифр в разном количестве или букв, которые расположены рядом на клавиатуре. Пользователи также выбирают для паролей имена, супергероев, игры, любимую еду, страны и, конечно же, бессмертное "hello123".

Статистика в Украине

В Украине самым популярным паролем также стала комбинация "123456".

Второе место также совпадает с мировым рейтингом – "123456789".

Третье место у нас забирает "qwerty123".

На четвертом – "qwerty".

На пятом месте расположился пароль "12345678".

Как подобрать надежный пароль

Если вы хотите минимизировать вероятность взлома вашего аккаунта, следует позаботиться о надежном пароле.

Не используйте легкие и очевидные слова и фразы, которые состоят из существующих слов. Лучше выбрать случайный набор букв.

Используйте буквы разного регистра – маленькие и большие.

Используйте цифры и символы.

Сделайте ваш пароль длинным – от 8 символов и более.

Не используйте одинаковые пароли на разных сайтах.

Помните, что пароль "h-S23/f2^rKA!" будет значительно лучше, чем "qwerty12345". Кроме того, не забывайте о двухфакторной аутентификации, которая спасет вас даже если хакеры смогут каким-то образом подобрать сложный пароль.