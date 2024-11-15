Цього разу статистику збирали з облікових даних розміром 2,5 терабайта. Всі ці логіни та паролі хакери викрали у користувачів з 44 країн світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Nord.
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Найпопулярніші в світі паролі
- Мабуть, ні для кого вже не буде сюрпризом, що найпопулярнішим паролем став "123456", який хакери зламують менш ніж за секунду. Цей пароль, як повідомляється, використали 3 018 050 людей.
- На другому місці "123456789", який піддається зламу так само легко. Його встановили 1 625 135 людей, які, ймовірно, були менш ліниві, ніж користувачі на першому місці, щоб дописати в свій пароль ще три додаткові цифри. Хоча це їх не врятувало.
- Третє місце займає пароль "12345678", який встановили 884 760 людей.
- Четверте, п'яте і шосте місця урочисто дісталися паролям "password", "qwerty123" та "qwerty1" відповідно. Їх у середньому встановлювали по 600 00 людей.
- До списку також потрапили паролі "111111", "12345", "secret", "000000", "abc123", "dragon", "monkey".
Загалом переважають дуже прості паролі, які складаються з однакових цифр у різній кількості або літер, які розташовані поруч на клавіатурі. Користувачі також вибирають для паролів імена, супергероїв, ігри, улюблену їжу, країни і, звісно ж, безсмертне "hello123".
Статистика в Україні
- В Україні найпопулярнішим паролем також стала комбінація "123456".
- Друге місце також співпадає зі світовим рейтингом – "123456789".
- Третє місце в нас забирає "qwerty123".
- На четвертому – "qwerty".
- На п'ятому місці розташувався пароль "12345678".
Як підібрати надійний пароль
Якщо ви хочете мінімізувати ймовірність зламу вашого акаунта, слід потурбуватися про надійний пароль.
- Не використовуйте легкі й очевидні слова та фрази, які складаються з існуючих слів. Краще обрати випадковий набір літер.
- Використовуйте літери різного регістру – маленькі та великі.
- Використовуйте цифри та символи.
- Зробіть ваш пароль довгим – від 8 символів і більше.
- Не використовуйте однакові паролі на різних сайтах.
Пам'ятайте, що пароль "h-S23/f2^rKA!" буде значно кращим, ніж "qwerty12345". Крім того, не забувайте про двофакторну автентифікацію, яка врятує вас навіть якщо хакери зможуть якимось чином підібрати складний пароль.