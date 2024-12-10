Графіки відключення, Євро 2024 та Сирський: що українці шукали у Google найбільше у 2024 році
Щороку Google підбиває підсумки найпопулярніших запитів користувачів, що відображають суспільні настрої, інтереси та потреби людей. У 2024 році українці найбільше цікавилися темами, пов'язаними з енергетичною кризою, спортом та відомими особистостями.
ТОП-3 запитів 2024 року
Перше місце у загальному рейтингу посів запит "Графік відключення світла", що відображає стійкий інтерес до енергетичної ситуації в країні та регулярних відключень електроенергії внаслідок російських обстрілів.
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На другому місці – "Євро 2024", головна спортивна подія року, яка традиційно привертає увагу футбольних уболівальників.
Замкнув трійку лідерів "Сирський" – головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який став однією з найобговорюваніших персон року.
Серед інших популярних запитів також були:
- Олімпійські ігри 2024 – головна спортивна подія року у світі.
- Пасха 2024 – традиційне українське свято, що викликає щорічний сплеск пошукових запитів.
- Усик – український боксер Олександр Усик, який цього року брав участь у визначних поєдинках.
- Ірина Фаріон – українська громадська діячка та політик, яка стала жертвою вбивці.
- Суджа – місто в Росії, яке стало об'єктом підвищеного інтересу з боку українців через успішну операцію українських військ в Курській області.
- 20 днів у Маріуполі – документальний фільм про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Цьогоріч він отримав премію "Оскар" за найкращий документальний повнометражний фільм
- Євробачення 2024 – щорічний музичний конкурс, що традиційно має велику популярність серед українців.
Головні персони року
У 2024 році найбільший інтерес українців був зосереджений на таких особистостях:
- Олександр Сирський
- Олександр Усик
- Дональд Трамп
- Камала Гарріс
- Клавдія Петрівна
Популярні фільми 2024 року
- "20 днів у Маріуполі"
- "Думками навиворіт 2"
- "Дюна 2"
- "Солтберн"
- "Субстанція"
- "Конотопська відьма"
Що купували українці у 2024 році
Енергетична криза та підготовка до можливих відключень електроенергії значно вплинули на споживчі інтереси. Головними запитами року в категорії покупок стали:
- Екофлоу
- Зарядні станції
- Сонячні панелі
- Інвертор
Крім енергетичних товарів, українці активно цікавилися:
- Дубайським шоколадом
- Сквіш лапка
- Айфон 16
Питання, які найчастіше цікавили українців
Запити на кшталт "що таке..." зазвичай пов’язані з новими термінами або змінами в законодавстві. У 2024 році найпопулярнішими були:
- Що таке МСЕК
- Що таке РЕБ
- Що таке терикони
- Що таке черги відключення світла
Втрати 2024 року: кого згадували найчастіше
Українці також активно шукали інформацію про відомих осіб, які пішли з життя. У 2024 році найбільше запитів було про:
- Ірину Фаріон
- Олексія Навального
- Алена Делона
До списку також увійшли імена українських та іноземних діячів:
- Анастасія Заворотнюк
- Олександр Масляков
- В’ячеслав Узелков
- Віталій Білоножко
- Богдан Сташків
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Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.