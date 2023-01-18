Ентузіаст зробив найшвидший у світі квадрокоптер і потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Гоночні дрони вже давно прописалися в Книзі рекордів Гіннесса, але останній офіційно зареєстрований рекорд зміг установити ентузіаст Раян Ладеманн із саморобним квадрокоптером. Дрон XLR V3 вагою всього 490 грамів на піку розганявся до 414 км/год, а середня швидкість польоту для запису в Книзі рекордів Гіннесса становила 360,5 км/год.

Встановити рекорд допомогла ракетоподібна конструкція гондол з двигунами і корпусу квадрокоптера. Вся начинка дрона, за винятком чотирьох виносних електродвигунів, захована в обтічний подовжений корпус. На горизонтальних ділянках польоту дрон розгортається носом у бік руху і зустрічає мінімальний опір повітря.

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Щоб гвинти не пошкодилися в момент зльоту, дрон встановлюється на спеціальну опору, з якої злітає в повітря, але на яку навряд чи зможе приземлитися. Для встановлення рекорду квадрокоптер повинен пролетіти в один бік сто метрів, розвернутися, і пролетіти сто метрів суворо у зворотному напрямку, щоб звести нанівець допомогу або опір вітру. Також дрон має рухатися весь час на одній висоті – це усуне вплив на нього сили гравітації.

Рекордний політ

Рекорд було зафіксовано у листопаді 2022 року в Скоттсдейлі, штат Аризона. До цього дня ентузіаст йшов з 2016 року, коли задумав встановити рекорд швидкості для цих апаратів. У конструкції квадрокоптера немає нічого унікального, тільки грамотне розташування комплектуючих і продуманий корпус. Усі вузли були куплені у вільному продажі і обійшлися конструктору в 400 доларів, 120 з яких – це вартість окулярів для керування дроном.

Відео встановлення рекорду швидкості дрона: дивіться відео