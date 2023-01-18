Установить рекорд помогла ракетоподобная конструкция гондол с двигателями и корпуса квадрокоптера. Вся начинка дрона, за исключением четырех выносных электродвигателей, спрятана в обтекаемый удлиненный корпус. На горизонтальных участках полета дрон разворачивается носом в сторону движения и встречает малое сопротивление воздуха.

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Чтобы винты не повредились в момент взлета, дрон устанавливается на специальную опору, с которой взмывает в воздух, но на которую вряд ли сможет приземлиться. Для установки рекорда квадрокоптер должен пролететь в одну сторону сто метров, развернуться, и пролететь сто метров строго в обратном направлении, чтобы свести на нет помощь или сопротивление ветру. Также дрон должен двигаться все время на одной высоте – это устранит влияние на него силы гравитации.

Рекордный полет

Рекорд был зафиксирован в ноябре 2022 в Скоттсдейле, штат Аризона. До этого дня энтузиаст уходил с 2016 года, когда задумал установить рекорд скорости для этих аппаратов. В конструкции квадрокоптера нет ничего уникального, только грамотное расположение комплектующих и продуманный корпус. Все узлы были куплены в свободной продаже и обошлись конструктору в 400 долларов, 120 из которых – стоимость очков для управления дроном.

Видео установки рекорда скорости дрона: смотрите видео