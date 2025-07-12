Найдавніші дерев’яні знаряддя в Східній Азії мають вік у 300 000 років

У Китаї археологи виявили 35 дерев’яних знарядь віком 300 тисяч років, які вже назвали найстарішими артефактами такого типу в Східній Азії. Ці інструменти свідчать про вражаючі навички давніх людей у виготовленні знарядь та їхню здатність планувати походи за їжею.

Знаряддя для добування їжі з-під землі

Унікальна знахідка в Китаї відкриває нові сторінки в історії людської еволюції. Дослідники виявили дерев’яні знаряддя, які датуються раннім палеолітом, і вони демонструють не лише майстерність предків, а й їхню стратегічну поведінку, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

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Серед знахідок – палиці для копання з сосни та твердих порід дерева, гаки для різання коренів і невеликі загострені інструменти для видобутку їстівних рослин із землі.

Особливість цих знарядь у тому, що вони були спеціально створені для добування підземних ресурсів, таких як бульби, кореневища чи цибулини. Це відрізняє їх від інших відомих дерев’яних артефактів того часу, наприклад, списів із Шенінгена в Німеччині, які використовувалися для полювання. Знахідка в Гантанціні вказує на те, що давні люди в Східній Азії планували свої дії, обираючи певні місця біля озер для збору їжі та заздалегідь готуючи відповідні інструменти.

Дослідники зазначають, що збереження цих знарядь стало можливим завдяки особливим умовам – їх знайшли в глинистих відкладеннях із низьким вмістом кисню, що запобігло розкладанню. На поверхні інструментів збереглися сліди полірування та обробки, а також залишки рослин і ґрунту, які допомогли зрозуміти їхнє призначення. Хоча конкретні рослини, які видобували цими знаряддями, ідентифікувати не вдалося через сильне розкладання, інші залишки в Гантанціні свідчать, що раціон місцевих людей включав ягоди, горіхи сосни, фундук, ківі та водні бульби.



Археологи виявили найдавніші дерев'яні знаряддя праці, коли-небудь знайдені у Східній Азії / Фото Бо Лі

Ця знахідка спростовує попередні уявлення про технологічну відсталість гомінінів Східної Азії, які базувалися на порівнянні місцевих кам’яних знарядь із більш складними інструментами з Євразії та Африки. Як зазначив керівник дослідження Бо Лі, професор Університету Вуллонгонг в Австралії, ці дерев’яні інструменти демонструють високий рівень планування та майстерності. Вони також підкреслюють унікальну стратегію виживання, орієнтовану на рослинну їжу, на відміну від європейських спільнот того часу, які більше зосереджувалися на споживанні великих тварин. Однак, вчені не вказали, хто саме міг їх використовувати.

Для датування знарядь використовувалися сучасні методи, зокрема інфрачервона люмінесценція та електронний спіновий резонанс, які показали, що вік інструментів становить від 250 до 361 тисячі років.

Ця знахідка не лише розширює наші знання про давніх людей, а й показує, наскільки різноманітними були стратегії виживання в різних куточках світу.