Орудие для добычи пищи из-под земли

Уникальная находка в Китае открывает новые страницы в истории человеческой эволюции. Исследователи обнаружили деревянные орудия, которые датируются ранним палеолитом, и они демонстрируют не только мастерство предков, но и их стратегическое поведение, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Среди находок – палки для копания из сосны и твердых пород дерева, крюки для резки корней и небольшие заостренные инструменты для добычи съедобных растений из земли.

Особенность этих орудий в том, что они были специально созданы для добычи подземных ресурсов, таких как клубни, корневища или луковицы. Это отличает их от других известных деревянных артефактов того времени, например, копий с Шенингена в Германии, которые использовались для охоты. Находка в Гантанцине указывает на то, что древние люди в Восточной Азии планировали свои действия, выбирая определенные места у озер для сбора пищи и заранее готовя соответствующие инструменты.

Исследователи отмечают, что сохранение этих орудий стало возможным благодаря особым условиям – их нашли в глинистых отложениях с низким содержанием кислорода, что предотвратило разложение. На поверхности инструментов сохранились следы полировки и обработки, а также остатки растений и почвы, которые помогли понять их назначение. Хотя конкретные растения, которые добывали этими орудиями, идентифицировать не удалось из-за сильного разложения, другие остатки в Гантанцине свидетельствуют, что рацион местных людей включал ягоды, орехи сосны, фундук, киви и водные клубни.



Археологи обнаружили древнейшие деревянные орудия труда, когда-либо найденные в Восточной Азии / Фото Бо Ли

Эта находка опровергает предыдущие представления о технологической отсталости гомининов Восточной Азии, которые базировались на сравнении местных каменных орудий с более сложными инструментами из Евразии и Африки. Как отметил руководитель исследования Бо Ли, профессор Университета Вуллонгонг в Австралии, эти деревянные инструменты демонстрируют высокий уровень планирования и мастерства. Они также подчеркивают уникальную стратегию выживания, ориентированную на растительную пищу, в отличие от европейских сообществ того времени, которые больше сосредотачивались на потреблении крупных животных. Однако, ученые не указали, кто именно мог их использовать.

Для датировки орудий использовались современные методы, в частности инфракрасная люминесценция и электронный спиновый резонанс, которые показали, что возраст инструментов составляет от 250 до 361 тысячи лет.

Эта находка не только расширяет наши знания о древних людях, но и показывает, насколько разнообразными были стратегии выживания в разных уголках мира.