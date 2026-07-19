Не вантажилися чати та відповіді: по всьому світу стався масштабний збій ChatGPT

По всьому світу ввечері 19 липня стався масштабний збій ChatGPT. У штучному інтелекті не працює низка функцій.

Відповідні повідомлення зафіксував сайт Downdetector, який відстежує неполадки на популярних інтернет-ресурсах.

Що відомо про масштабний збій ChatGPT?

Повідомлення про проблеми із ChatGPT почали з'являтися від користувачів після 17:00 за київським часом. У мережі писали, що чат буквально "ліг" і в ньому не працює низка функцій.



Збій у роботі ChatGPT 19 липня / Скриншот з сайту Downdetector

У самому чаті не вантажилися старі чати, а також не генерувалися нові відповіді на запит користувачів.

Станом на 18:26 ChatGPT знову працює як зазвичай. Наразі про причини збоїв компанія OpenAI нічого не писала, хоча й підтверджувала наявність проблеми.



OpenAI підтвердила проблеми з ChatGPT 19 липня / Скриншот з сайту OpenAI

Нагадаємо, 19 липня збої у роботі також спостерігали й у соцмережах компанії Meta та Х. Зокрема, не працювали Facebook, Instagram.