Повідомляється й про труднощі в роботі Instagram та Х. 24 Канал зібрав відому на цей момент інформацію.

Що відомо про збій?

Близько 11-ї ранку в мережі Facebook були проблеми з провантаженням сторінки. Користувачі, які заходили в мережу з комп'ютера, зіткнулися зі збоєм – з'явилося повідомлення про недоступність облікового запису.



Збій у роботі Facebook / Скриншот 24 Каналу

Водночас мобільна версія сервісу працює в штатному режимі. Натомість певні проблеми фіксують і в роботі Instagram.

Слід зазначити, що Інстаграм і Фейсбук належать одній материнській компанії – Meta (колишня Facebook, Inc.), яка викупила Instagram у 2012 році. Завдяки цьому платформи мають спільну технічну інфраструктуру та пропонують низку інтегрованих функцій для користувачів.

Однакове повідомлення про "тимчасово недоступний профіль" з'являється у користувачів із різних браузерів і акаунтів, що свідчить про масштабний збій Facebook, а не проблему окремих сторінок. Сервіси Down for Everyone or Just Me та Downdetector зафіксували різке зростання скарг із багатьох країн світу.



Збільшення проблем з Facebook / Скриншот

Найчастіше користувачі повідомляють про недоступність вебверсії Facebook, рідше – про проблеми з авторизацією.

Також надходять скарги на Messenger та мережу X. Фахівці радять не змінювати пароль і не користуватися сторонніми сервісами для "відновлення" акаунта. Якщо проблема пов'язана зі збоєм платформи, достатньо зачекати або скористатися офіційним Центром довідки Facebook.

Нагадаємо, що подібний масштабний збій стався в сервісах Meta 12 червня. Через деякий час їхня робота відновилася, втім, компанія так і не повідомила причину неполадок.