Сообщается также о сбоях в работе инстаграма и Х. 24 Канал собрал известную на данный момент информацию.

Что известно о сбое?

Около 11 утра в сети Facebook возникли проблемы с загрузкой страницы. Пользователи, заходившие в сеть с компьютера, столкнулись со сбоем – появилось сообщение о недоступности учетной записи.



Сбой в работе Facebook / Скриншот 24 Канала

В то же время мобильная версия сервиса работает в штатном режиме. Зато определенные проблемы фиксируются и в работе инстаграма.

Следует отметить, что инстаграм и фейсбук принадлежат одной материнской компании – Meta (бывшая Facebook, Inc.), которая приобрела инстаграм в 2012 году. Благодаря этому платформы имеют общую техническую инфраструктуру и предлагают ряд интегрированных функций для пользователей.

Однако сообщение о "временно недоступном профиле" появляется у пользователей из разных браузеров и аккаунтов, что свидетельствует о масштабном сбое Facebook, а не о проблеме отдельных страниц. Сервисы Down for Everyone or Just Me и Downdetector зафиксировали резкий рост жалоб из многих стран мира.



Увеличение проблем с Facebook / Скриншот

Чаще всего пользователи сообщают о недоступности веб-версии Facebook, реже – о проблемах с авторизацией.

Также поступают жалобы на Messenger и сеть X. Специалисты советуют не менять пароль и не пользоваться сторонними сервисами для "восстановления" аккаунта. Если проблема связана со сбоем платформы, достаточно подождать или воспользоваться официальным Центром справки Facebook.

Напомним, что подобный масштабный сбой произошел в сервисах Meta 12 июня. Спустя некоторое время их работа возобновилась, однако компания так и не сообщила причину неполадок.