В работе сервисов Meta зафиксирован масштабный сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к Facebook, Instagram и Messenger. Об этом сообщает сервис Downdetector.

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Что случилось с сервисами Meta?

По сообщениям пользователей, Facebook не загружает ленту новостей, показывает ошибки при входе в аккаунт или вообще не открывается. Часть людей также сообщает о внезапном выходе из профилей.

Проблемы наблюдаются и в Messenger. Пользователи не могут отправлять или получать сообщения, а некоторые чаты работают с задержками. В Instagram также фиксируются сбои. Среди наиболее распространенных жалоб – невозможность обновить ленту, загрузить контент, воспользоваться поиском или функцией личных сообщений.

О проблемах сообщают пользователи из разных регионов мира. На специализированных сервисах мониторинга сбоев за короткое время появились тысячи обращений о работе платформ Meta.

Многие пользователи сначала предположили, что проблема связана с их устройствами или учетными записями. Однако большое количество одновременных жалоб подтвердило, что сбой носит глобальный характер.

На момент публикации Meta не обнародовала официальное объяснение причин инцидента. Также компания пока не сообщала, когда работа Facebook, Instagram и Messenger будет полностью восстановлена.