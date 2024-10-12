Чи носили неандертальці одяг: що про це відомо сучасній науці

Неандертальців називають двоюрідними братами й сестрами сучасної людини. Вони не є нашими прямими предками, однак багато в чому були з нами схожі. Вони мали міцне тіло та вміли добувати вогонь, щоб витримати холодну погоду. Але чи носили вони одяг?

Сьогодні ми маємо лише непрямі докази того, що неандертальці, які жили в холодних регіонах, майже напевно вдягалися з ніг до голови у шкіру та хутро. На жаль, археологи ніколи не знаходили неандертальського одягу або його залишків. Видання LiveScience поспілкувалося з кількома вченими на цю тему.

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Одяг у неандертальців

Ареал проживання неандертальців сягав аж півночі Сибіру. Їхні широкі груди, носи, плечі й таз, а також короткі кінцівки дозволяли зберігати тепло тіла в умовах холодного клімату, де вони жили. Одним зі способів підтримання такої статури було вживання великої кількості м'яса, що також збільшувало кількість тепла, яке виробляв організм. Вони також могли зігріватися, будучи активними й сидячи біля вогнища, коли розслаблялися.

Але їм неодмінно потрібен був якийсь інший бар'єр за межами власної шкіри, щоб підтримувати внутрішню температуру тіла. Я не здивуюся, якщо вони мали різноманітні покриття як для обличчя, так і для голови, рук, ніг, кистей рук, стоп — всього цього,

– каже Кара Окобок, яка вивчає біологію людини в Університеті Нотр-Дам.

Хоча існують докази стародавнього одягу від анатомічно сучасних людей, які були ближчі до нас у плані часу, поки що ніхто не знайшов подібних свідчень на неандертальських стоянках. Окобок каже, що ми, швидше за все, ніколи й не отримаємо археологічних доказів неандертальського одягу. Ми маємо, наприклад, шкіряне вбрання 5000-річної людини Еці, яку знайшли вмерзлою в лід, але неандертальці жили набагато раніше – вони прийшли в Європу приблизно 400 000 років тому, а останні особини зникли приблизно 40 000 років тому.

Однак учені роблять висновки з не прямих доказів:

На кам'яному скребку з місця знахідки Ноймарк-Норд у Німеччині знайшли невелику кількість залишків, які, ймовірно, застрягли під час обробки шкур 200 000 років тому. Серед іншого ці залишки містили кислоту з дубової кори, яку можна використовувати для дублення або консервації шкур тварин. Однак неясно, чи ці сліди з'явилися внаслідок виготовлення одягу або хутряних ковдр, чи внаслідок якогось іншого випадку, взагалі не пов'язаного з цим процесом.

Гострі кам'яні та кістяні шила з пізньонеандертальської стоянки в центральній Франції свідчать про те, що ці давні люди виготовляли інструменти спеціально для того, щоб скріплювати шкури разом для одягу або укриття. Однак і тут ми не маємо доказів того, що цими інструментами скріплювали шкури саме для одягу, а не, наприклад, для вистилання ліжка чи формування стін укриття.

Аналіз генетики вошей показує, що принаймні один їхній вид причепився до Homo sapiens від іншої давньої людської популяції – можливо, неандертальців – 100 000 років тому. Оскільки воші живуть на одязі, це свідчить про те, що ця початкова популяція носила одяг як мінімум уже тоді.

Передні зуби практично у всіх неандертальців зношені набагато більше, ніж задні, а це означає, що вони використовували рот для утримання та маніпулювання предметами, а не тільки для їжі. Таке зношування зубів у неандертальців схоже на зношування зубів у сучасних інуїтів, які використовують свої зуби для розм'якшення шкур тварин, з яких потім виготовляють одяг.

Найдавнішим прямим свідченням волоконної технології неандертальців є фрагмент тришарового шнура, прикріплений до кам'яного знаряддя з місця знахідки на південному сході Франції, що датується від 41 000 до 52 000 років тому. Хоча шнури й мотузки можна використовувати для створення сіток, кошиків і пасток, їх також можна перетворити на взуття і тканину.

Ще одне, на що ми повинні звернути увагу в дослідження цього питання, є обмороження, вважає біоантропологиня Сара Лейсі з Університету штату Делавер. Обмороження може бути проблемою навіть для сучасних людей, які мають надійні джерела тепла й спеціальний одяг. А для людей без технологій і з холоднішим кліматом це мало бути ключовим питанням.

Якби неандертальці не носили одягу, чи варто було б очікувати, що вони будуть ампутувати пальці рук, ніг, носи?

– каже Лейсі.

Оскільки немає доказів обмороження скелетів неандертальців, це підтверджує ідею про те, що вони носили захист. Окобок зазначила, що неандертальці, ймовірно, захищали свої геніталії від холоду за допомогою своєрідного "неандертальського бандажа".

Яким був їхній одяг

Хоча більшість дослідників сходяться на думці, що неандертальці таки носили одяг, питання про те, який саме одяг був у їхньому розпорядженні, лишається дискусійним. У минулому вчені вважали, що неандертальці носили прості пов'язки довкола талії або накидки вільного крою. Але з огляду на їхній інтелект, Лейсі вважає, що вони робили набагато більше.

Дивлячись на сучасний одяг інуїтів, який включає базову парку, штани та черевики, Лейсі підозрює, що неандертальські чоловіки й жінки, ймовірно, мали схоже вбрання, причому жіночий одяг, можливо, був трохи вільнішим, щоб пристосуватися до вагітності.

Неандертальських немовлят, можливо, сповивали у хутро, коли вони не були поруч з опікуном.