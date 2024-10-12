Сегодня мы имеем лишь косвенные доказательства того, что неандертальцы, которые жили в холодных регионах, почти наверняка одевались с ног до головы в кожу и мех. К сожалению, археологи никогда не находили неандертальской одежды или ее остатков. Издание LiveScience пообщалось с несколькими учеными на эту тему.

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Одежда у неандертальцев

Ареал проживания неандертальцев достигал до севера Сибири. Их широкая грудь, носы, плечи и таз, а также короткие конечности позволяли сохранять тепло тела в условиях холодного климата, где они жили. Одним из способов поддержания такого телосложения было употребление большого количества мяса, что также увеличивало количество тепла, которое вырабатывал организм. Они также могли согреваться, будучи активными и сидя у костра, когда расслаблялись.

Но им непременно нужен был какой-то другой барьер за пределами собственной кожи, чтобы поддерживать внутреннюю температуру тела. Я не удивлюсь, если они имели разнообразные покрытия как для лица, так и для головы, рук, ног, кистей рук, стоп - всего этого,

– говорит Кара Окобок, которая изучает биологию человека в Университете Нотр-Дам.

Хотя существуют доказательства древней одежды от анатомически современных людей, которые были ближе к нам в плане времени, пока никто не нашел подобных свидетельств на неандертальских стоянках. Окобок говорит, что мы, скорее всего, никогда и не получим археологических доказательств неандертальской одежды. Мы имеем, например, кожаный наряд 5000-летнего человека Эци, которого нашли вмерзшим в лед, но неандертальцы жили гораздо раньше – они пришли в Европу примерно 400 000 лет назад, а последние особи исчезли примерно 40 000 лет назад.

Однако ученые делают выводы из не прямых доказательств:

На каменном скребке с места находки Ноймарк-Норд в Германии нашли небольшое количество остатков, которые, вероятно, застряли во время обработки шкур 200 000 лет назад. Среди прочего эти остатки содержали кислоту из дубовой коры, которую можно использовать для дубления или консервации шкур животных. Однако неясно, появились ли эти следы вследствие изготовления одежды или меховых одеял, или вследствие какого-то другого случая, вообще не связанного с этим процессом.

Острые каменные и костяные шила с позднеандертальской стоянки в центральной Франции свидетельствуют, что эти древние люди изготавливали инструменты специально для того, чтобы скреплять шкуры вместе для одежды или укрытия. Однако и здесь мы не имеем доказательств того, что этими инструментами скрепляли шкуры именно для одежды, а не, например, для выстилания кровати или формирования стен укрытия.

Анализ генетики вшей показывает, что по крайней мере один их вид прицепился к Homo sapiens от другой древней человеческой популяции – возможно, неандертальцев – 100 000 лет назад. Поскольку вши живут на одежде, это свидетельствует, что эта начальная популяция носила одежду как минимум уже тогда.

Передние зубы практически у всех неандертальцев изношены гораздо больше, чем задние, а это означает, что они использовали рот для удержания и манипулирования предметами, а не только для еды. Такой износ зубов у неандертальцев похож на износ зубов у современных инуитов, которые используют свои зубы для размягчения шкур животных, из которых потом изготавливают одежду.

Древнейшим прямым свидетельством волоконной технологии неандертальцев является фрагмент трехслойного шнура, прикрепленный к каменному орудию с места находки на юго-востоке Франции, датируемый от 41 000 до 52 000 лет назад. Хотя шнуры и веревки можно использовать для создания сетей, корзин и ловушек, их также можно превратить в обувь и ткань.

Еще одно, на что мы должны обратить внимание в исследования этого вопроса, является обморожение, считает биоантрополог Сара Лейси из Университета штата Делавэр. Обморожение может быть проблемой даже для современных людей, которые имеют надежные источники тепла и специальную одежду. А для людей без технологий и с холодным климатом это должно было быть ключевым вопросом.

Если бы неандертальцы не носили одежды, стоило бы ожидать, что они будут ампутировать пальцы рук, ног, носы?

– говорит Лейси.

Поскольку нет доказательств обморожения скелетов неандертальцев, это подтверждает идею о том, что они носили защиту. Окобок отметила, что неандертальцы, вероятно, защищали свои гениталии от холода с помощью своеобразного "неандертальского бандажа".

Какой была их одежда

Хотя большинство исследователей сходятся во мнении, что неандертальцы таки носили одежду, вопрос о том, какая именно одежда была в их распоряжении, остается дискуссионным. В прошлом ученые считали, что неандертальцы носили простые повязки вокруг талии или накидки свободного кроя. Но учитывая их интеллект, Лейси считает, что они делали гораздо больше.

Глядя на современную одежду инуитов, которая включает базовую парку, штаны и ботинки, Лейси подозревает, что неандертальские мужчины и женщины, вероятно, имели похожую одежду, причем женская одежда, возможно, была немного свободнее, чтобы приспособиться к беременности.

Неандертальских младенцев, возможно, пеленали в мех, когда они не были рядом с опекуном.