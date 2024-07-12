Они все еще здесь

Если коротко, неандертальцы, возможно, не вымерли, а были поглощены современной человеческой популяцией во время длительного периода скрещивания между двумя видами. Это один из выводов исследования, которое выявило, что ДНК неандертальца на 2,5% – 3,7% состояло из ДНК современного человека.

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Это исследование действительно подчеркивает, что то, что мы считаем отдельной линией неандертальцев, на самом деле было более взаимосвязано с нашими предками,

– говорит популяционный генетик из Университета Колорадо в Боулдере Фернандо Вилланеа.

Он добавляет, что современные человеческие популяции, и популяции неандертальцев "имели долгую историю обмена индивидами".

Неандертальцы были одними из ближайших вымерших родственников современных людей, наши линии разошлись около 500 000 лет назад. Более десяти лет назад ученые обнаружили, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей, которые вышли из Африки.

Мы всегда слышали, что геномы современных человеческих групп содержат от 1% до 2% неандертальской ДНК. Но как насчет присутствия ДНК Homo sapiens в самих неандертальцах?

Исследователи меньше знают о том, как ДНК современного человека могла попасть в геном неандертальца. Это в значительной степени связано с тем, что пока известно только три высококачественных примера полного генома неандертальца, которые сохранились до наших дней - образцы, найдены в пещере Виндия в Хорватии, датируемые 50 000 – 65 000 лет назад, а также в Чагирской и Денисовой пещерах, которые датируются примерно 80 000 и 50 000 лет назад, соответственно.

Существует значительное количество исследований, посвященных тому, как связи между неандертальцами и современными людьми повлияли на нашу ДНК и историю эволюции. Однако мы знаем гораздо меньше о том, как эти встречи повлияли на геномы неандертальцев,

– говорит старший автор исследования Джошуа Эйки, популяционный генетик из Принстонского университета в Нью-Джерси.

В новом исследовании ученые опирались на тот факт, что и современные люди, и неандертальцы, как правило, имеют две версии каждого гена, одна из которых унаследована от отца, другая — от матери. Это отличает их от других видов на человеческой родословной. Скрещивание между неандертальцами и людьми привело бы к появлению потомков, которые имели бы больше шансов обладать двумя разными версиями каждого гена, чем дети, которые не были результатом такого скрещивания. Это ситуация, известна как гетерозиготность.

Исследователи сравнили геномы трех неандертальцев с геномами 2 000 современных людей. Они обнаружили, что геном неандертальца может состоять из от 2,5% до 3,7% ДНК современного человека. Это примерно означает, что 1 из 30 предков современного человека был неандертальцем.

Анализ исследовательской группы показал, что современная человеческая ДНК вошла в геном неандертальца во время по меньшей мере двух разных эпох скрещивания:

Одна примерно 200 000 – 250 000 лет назад.

Другая примерно 100 000 – 120 000 лет назад.

Скрещивание могло происходить и в другие времена, но такие события могли не оставить никаких заметных следов в геноме неандертальцев.

Ученые предполагают, что большинство ДНК неандертальцев, которые мы видим в геноме современного человека, является результатом одного большого периода скрещивания около 47 000 лет назад, который длился около 6800 лет. Скрещивание, происходившее в другое время, например, во время более ранних событий, которые повлияли на геном неандертальцев, скорее всего, не оставило заметного следа в нашем геноме.

Черепа, найденные в пещерах Схул и Кафзе в Израиле, датируются примерно 100 000 лет назад — примерно в то же время, когда произошло одно из основных событий скрещивания, обнаруженное в исследовании. Эти окаменелости, похоже, являются останками современного человека, но они все еще имеют относительно примитивные черты, такие как более крупные брови, которые могут "быть признаками потока генов от неандертальцев", говорит Крис Стрингер, палеоантрополог из Музея естественной истории в Лондоне, который не участвовал в новом исследовании.

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Неандертальцев было меньше в целом

Также, анализируя уровень генетической вариации между тремя геномами неандертальцев, новое исследование также показало, что долгосрочная средняя популяция неандертальцев была примерно на 20% меньше, чем считалось ранее.

Это не похоже на большую разницу, но учитывая, что неандертальцы уже имели достаточно небольшую численность популяции, тот факт, что она была еще меньше, является важным открытием,

– добавил Джошуа Эйки.

Эти новые меньшие оценки численности неандертальской популяции свидетельствуют, что неандертальцы могли исчезнуть, потому что они были просто поглощены современной человеческой популяцией. Периодические волны миграций современных людей из Африки в конце концов перекрыли способность неандертальцев оставаться отдельной популяцией, и они были просто ассимилированы в генофонд современной человеческой популяции. Неандертальские родители умирали естественным образом, а их дети, которые были рождены от скрещивания с Homo sapiens, имели все больше генома и признаков современного человека. Таким образом Homo neanderthalensis просто "растворился" в Homo sapiens, остался лишь след в виде небольшого процента своих генов.

Ученые теперь хотят узнать, какие биологические эффекты – хорошие или плохие – вызывало присутствие ДНК современного человека на неандертальцах. Поскольку их гены дают нам предрасположенность к некоторым болезням и различные приспособления, т ой наша ДНК должна была что-то им давать.