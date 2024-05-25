Что мы знаем

Неандертальцы были нашими ближайшими родственниками, и они имели много общего с анатомически современным человеком. Несколько доказательств свидетельствуют, что они могли разговаривать, но чтобы ответить на главный вопрос максимально точно, следует сначала выяснить разницу между языком и речью.

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Речь — это физическая способность устно произносить звуки и слова. Речь же – гораздо более сложное явление, которое означает сознательное использование этих звуков для общения. Некоторые исследования предполагают, что речь появилась задолго до того, как Homo sapiens и неандертальцы разделились на эволюционном дереве, где-то между 400 000 и 800 000 лет назад.

Еще до того, как современные люди отделились от неандертальцев, их последний общий предок уже владел членораздельной речью,

– говорят ученые из Бостонского университета.

Одним из самых убедительных доказательств в пользу этой теории является то, что H. sapiens и неандертальцы имеют две общие эволюционные мутации в гене под названием FOXP2. Этот ген связан с контролем мышц рта и лица, которые помогают производить речь. Мутации в FOXP2 могут вызвать речевой дефицит у людей. Это свидетельствует, что неандертальцы могли делать движения, связанные с речью. Но как насчет языка?

Изучая современных людей с речевыми нарушениями, ученые предположили, что люди эволюционировали через три разных фенотипа понимания речи:

Самый совершенный фенотип, которым владеет большинство людей, — это синтаксический язык. Он передает сложные рассказы, использует притяжательные местоимения и включает времена глаголов и пространственные предлоги.

Менее сложный фенотип понимания языка, который называется языком модификаторов, включает в себя понимание цветов, размеров и чисел.

Наименее сложный фенотип понимания языка предполагает лишь понимание команд.

Фенотип понимания командного языка, вероятно, развился самым первым в нашей эволюционной истории, вскоре после того, как человеческая линия отделилась от линии шимпанзе шесть миллионов лет назад. Модификаторный язык постепенно развивался 3 миллиона лет спустя, когда люди начали изготавливать каменные орудия труда, а синтаксический язык появился только 70 000 лет назад.

Итак, неандертальцы, вероятно, разговаривали как мы, но имели фенотип модификаторной речи. Фактически неандертальцы могли говорить как 3-летний ребенок — хорошо артикулированная речь, но без синтаксического понимания речи,

– говорят исследователи.

Другие исследования дополняют картину

Некоторые исследования окаменелостей также поддерживают идею, что неандертальцы владели языком. Например, в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, ученые делали подробную компьютерную томографию костей, связанных со слуховыми способностями. Они определили, что неандертальцы и современные люди имеют большую чувствительность к некоторым звукам в частотном диапазоне разговорной речи, чем другие приматы. "Кажется, существует сходство слуховых способностей между неандертальцами и Homo sapiens, а также, вероятно, и речевых способностей", – сказал тогда Рольф Куам, палеоантрополог из Бингемтонского университета в Нью-Йорке и соавтор исследования.

Поскольку поддержка органов чувств энергетически затратна, большинство существ не развивают сенсорные способности, которыми они не пользуются. Итак, если неандертальцы имели современный человеческий слух, то, согласно теории, они, вероятно, были способны воспринимать и современную человеческую речь и, следовательно, имели какую-то форму языка.

Однако Куам признал, что существует определенная неопределенность относительно языковых способностей неандертальцев. Например, некоторые исследования окаменелостей – например, исследования подъязычной кости шеи, которая участвует в речи, – не дали никаких результатов, сказал он. Несмотря на это большинство экспертов, вероятно, скажут, что неандертальцы имели определенные лингвистические способности. По крайней мере, они имели систему коммуникации, которая была гораздо сложнее, чем у любого другого вида обезьян или приматов.