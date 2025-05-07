Где может упасть "Космос 482"

Космический аппарат "Космос 482", запущен СССР в 1972 году, вскоре может упасть на Землю. После более 50 лет пребывания на орбите, он, по прогнозам, войдет в атмосферу между 8 и 12 мая. Ожидается, что он будет двигаться со скоростью примерно 242 километров в час, напоминая метеор, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Как все начиналось Старый советский зонд, который потерпел неудачу при запуске 53 года назад, упадет на Землю

Зонд был частью советской программы "Венера", которая имела целью изучение этой планеты. Он должен был стать компаньоном успешного аппарата "Венера-8", однако из-за сбоя в работе ракеты-носителя "Союз" не вышел на нужную траекторию и остался на орбите вокруг Земли. Основная часть аппарата сошла с орбиты еще в 1981 году, но капсула весом 495 килограммов до сих пор остается на орбите, готовая к падению.

Эта капсула спроектирована так, чтобы выдержать спуск в плотную атмосферу Венеры, поэтому она, вероятно, выдержит и повторный вход в земную атмосферу, упав на поверхность почти неповрежденной. Ее падение может напоминать падение тяжелого металлического ядра, поэтому объект представляет ощутимую опасность.

Впрочем, где именно произойдет вхождение в атмосферу и падение, пока никто не знает. Потенциальная зона падения охватывает огромную территорию – между 52 градусами северной и южной широты. Это включает большинство населенных регионов Земли – Северную и Южную Америку, Африку, Австралию, почти всю Европу и значительную часть Азии. Об этом сообщил специалист по космической ситуационной осведомленности Марко Лангбрук из Технического университета Делфта.



Оранжевым показана зона, где может упасть старый советский аппарат / Коллаж 24 канала

Среди возможных мест падения – крупные города, включая Нью-Йорк, Лондон, Пекин и Киев. Но несмотря на это, эксперты успокаивают – вероятность прямого попадания в населенный пункт остается крайне низкой из-за огромных размеров планеты. Почти 71% поверхности Земли покрыто водой, поэтому вероятность падения в океан значительно выше.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики отмечает, что вероятность, что обломок упадет непосредственно на человека, составляет примерно 1 к 7000.

Точную траекторию падения можно будет определить только тогда, когда "Космос 482" начнет входить в атмосферу – ориентировочно 10 мая, хотя эта дата может сдвинуться на несколько дней в ту или иную сторону.