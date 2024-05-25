Що ми знаємо

Неандертальці були нашими найближчими родичами, і вони мали багато спільного з анатомічно сучасною людиною. Декілька доказів свідчать, що вони могли розмовляти, але щоб відповісти на головне питання максимально точно, слід спочатку з'ясувати різницю між мовою та мовленням.

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Мовлення — це фізична здатність усно вимовляти звуки та слова. Мова ж набагато складніше явище, яке означає свідоме використання цих звуків для спілкування. Деякі дослідження припускають, що мова з'явилася задовго до того, як Homo sapiens і неандертальці розділилися на еволюційному дереві, десь між 400 000 і 800 000 років тому.

Ще до того, як сучасні люди відокремилися від неандертальців, їхній останній спільний предок вже володів членороздільною мовою,

– кажуть учені з Бостонського університету.

Одним із найбільш переконливих доказів на користь цієї теорії є те, що H. sapiens і неандертальці мають дві спільні еволюційні мутації в гені під назвою FOXP2. Цей ген пов'язаний з контролем м'язів рота та обличчя, які допомагають виробляти мову. Мутації в FOXP2 можуть спричинити мовний дефіцит у людей. Це свідчить про те, що неандертальці могли робити рухи, пов'язані з мовленням. Але я як щодо мови?

Вивчаючи сучасних людей з мовними порушеннями, науковці припустили, що люди еволюціонували через три різні фенотипи розуміння мови:

Найдосконаліший фенотип, яким володіє більшість людей, — це синтаксична мова. Вона передає складні розповіді, використовує присвійні займенники та включає часи дієслів і просторові прийменники.

Менш складний фенотип розуміння мови, який називається мовою модифікаторів, включає в себе розуміння кольорів, розмірів і чисел.

Найменш складний фенотип розуміння мови передбачає лише розуміння команд.

Фенотип розуміння командної мови, ймовірно, розвинувся найпершим в нашій еволюційній історії, незабаром після того, як людська лінія відокремилася від лінії шимпанзе шість мільйонів років тому. Модифікаторна мова поступово розвивалася 3 мільйони років потому, коли люди почали виготовляти кам'яні знаряддя праці, а синтаксична мова з'явилася лише 70 000 років тому.

Отже, неандертальці, ймовірно, розмовляли як ми, але мали фенотип модифікаторної мови. Фактично неандертальці могли говорити як 3-річна дитина — добре артикульована мова, але без синтаксичного розуміння мови,

– кажуть дослідники.

Інші дослідження доповнюють картину

Деякі дослідження скам'янілостей також підтримують ідею, що неандертальці володіли мовою. Наприклад, у дослідженні 2021 року, опублікованому в журналі Nature Ecology & Evolution, вчені робили детальну комп'ютерну томографію кісток, пов'язаних зі слуховими здібностями. Вони визначили, що неандертальці та сучасні люди мають більшу чутливість до деяких звуків у частотному діапазоні розмовної мови, ніж інші примати. "Здається, існує схожість слухових здібностей між неандертальцями і Homo sapiens, а також, ймовірно, і мовних здібностей", – сказав тоді Рольф Куам, палеоантрополог з Бінгемтонського університету в Нью-Йорку та співавтор дослідження.

Оскільки підтримка органів чуття енергетично затратна, більшість істот не розвивають сенсорні здібності, якими вони не користуються. Отже, якщо неандертальці мали сучасний людський слух, то, згідно з теорією, вони, ймовірно, були здатні сприймати й сучасну людську мову і, отже, мали якусь форму мови.

Однак Куам визнав, що існує певна невизначеність щодо мовних здібностей неандертальців. Наприклад, деякі дослідження скам'янілостей – наприклад, дослідження під'язикової кістки шиї, яка бере участь у мовленні, – не дали жодних результатів, сказав він. Попри це більшість експертів, ймовірно, скажуть, що неандертальці мали певні лінгвістичні здібності. Принаймні, вони мали систему комунікації, яка була набагато складнішою, ніж у будь-якого іншого виду мавп чи приматів.