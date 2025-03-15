Чтобы прийти к своим выводам, авторы новой статьи изучали генетику цвета кожи, волос и глаз в Европе за последние 45 000 лет. Одним из примеров служили кости чеддерского человека, который жил на территории современной Великобритании примерно 10 000 лет назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на препринт статьи, опубликованный на сайте bioRxiv, где он ожидает рецензирования независимыми учеными.

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Какими были наши предки

Ученые выяснили, что гены, которые обусловливают светлую кожу, волосы и глаза, появились у ранних европейцев только около 14 000 лет назад, на поздних стадиях палеолита. Но в начале эти светлые черты были скорее исключением из правила, говорит старший автор исследования Сильвия Гиротто, генетик из Университета Феррары в Италии.

Светлая кожа, возможно, имела эволюционное преимущество для европейцев, поскольку позволяла людям синтезировать больше витамина D, необходимого для здоровья костей, зубов и мышц, в условиях более слабого европейского солнечного света. Но более светлый цвет глаз – голубой или зеленый – похоже, не имел значительных эволюционных преимуществ. Его появление могло быть обусловлено случайностью или половым отбором.

Гиротто и ее коллеги проанализировали 348 образцов древней ДНК из археологических раскопок в 34 странах Западной Европы и Азии. Самый старый образец, возрастом 45 000 лет, принадлежит усть-ишимскому человеку, найденному в 2008 году в районе реки Иртыш в Западной Сибири. Еще один высококачественный образец ДНК происходит от особи SF12 возрастом примерно 9 000 лет из Швеции.

Но многие старые образцы были сильно повреждены, поэтому исследователи оценили пигментацию этих людей с помощью "вероятностного вывода фенотипа" и системы HIrisPlex-S, которая может предсказать цвет глаз, волос и кожи по неполному образцу ДНК.

Покидая Африку

Палеоантропологи считают, что первые Homo sapiens окончательно мигрировали из Африки в Европу в период между 50 000 и 60 000 лет назад. Они имели только генетику темной кожи, волос и глаз, которая основывается на сотнях взаимосвязанных генов, выведенных в результате долгой эволюции.

Однако даже после того, как светлые черты появились около 14 000 лет назад, они лишь периодически проявлялись у отдельных людей вплоть до относительно недавних времен. Новое исследование показало, что частота людей с темной кожей оставалась высокой в некоторых частях Европы вплоть до энеолита, также известного как медный век. Этот период начался около 5 000 лет назад. В некоторых регионах темная кожа появлялась часто даже позже. Но около 3 000 лет назад гены светлой кожи уже окончательно стали широко распространенными.

Исследователи обнаружили, что светлые глаза появились у людей Северной и Западной Европы примерно 14 000-4 000 лет назад, хотя темные волосы и смуглая кожа все еще доминировали в то время. Однако есть и исключения: генетический анализ 2024 года показал, что годовалый мальчик, живший в Европе около 17 000 лет назад, имел темную кожу, темные волосы и голубые глаза.

Генетическая основа светлой кожи, похоже, появилась в Швеции примерно в то же время, что и светлые глаза, но сначала она оставалась относительно редкой. Исследователи также сообщили о статистическом "всплеске" распространенности светлого цвета глаз в это время, что позволяет предположить, что голубые или зеленые глаза были более распространенными в то время, чем раньше или даже позже.

Хотя новое исследование и показывает появление таких признаков, как более светлая кожа, волосы и глаза, ученые до сих пор до конца не понимают, почему эти признаки могли стать эволюционным преимуществом для человеческого вида.