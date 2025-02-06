Что узнали палеонтологи

Ископаемая челюсть возрастом 1,4 миллиона лет происходит из Южной Африки. Хотя она указывает на род Paranthropus, который получил прозвище "человек-щелкунчик", поскольку крепкие зубы позволяли его представителям пережевывать твердую пищу, в частности орехи, все же ученые говорят, что в этом образце челюстные кости меньше, чем в других случаях. Поэтому прозвище "человек-щелкунчик", возможно, не такое уж и точное, по крайней мере не подходит для всех видов в родословной Paranthropus, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Human Evolution.

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В то время, когда Paranthropus ходил по планете, в мире уже существовало несколько гомининов, то есть видов, стоящих на эволюционной ветви ближе к человеку, чем к шимпанзе. Наш род Homo возник по меньшей мере 2,8 миллиона лет назад, а вид Homo sapiens появился по меньшей мере 300 000 лет назад. Таким образом, ранние виды Homo пересекались с Paranthropus.

До сих пор ученым было известно только три вида Paranthropus, которые жили примерно от 1 до 2,7 миллиона лет назад:

P. aethiopicus.

P. boisei.

P. robustus.

В новом исследовании ученые изучили челюсть возрастом 1,4 миллиона лет, которую назвали SK 15. Кость была найдена в 1949 году в пещере на южноафриканском участке, известной как Сварткранс, вместе с другими окаменелостями Paranthropus и несколькими ранними образцами Homo sapiens.

Сначала ученые считали, что SK 15 принадлежит к ранее неизвестному виду, который они назвали Telanthropus capensis. Однако, начиная с 1960-х годов, исследователи изменили свое мнение и утверждали, что останки на самом деле принадлежат одному из ранних видов рода Homo, а именно Homo ergaster.

Палеоантрополог из университета Бордо во Франции Клеман Занолли и его коллеги провели рентгеновское сканирование SK 15 и других окаменелостей, чтобы создать виртуальные 3D-модели образцов и лучше понять их внутреннюю и внешнюю структуру. Неожиданно они обнаружили, что SK 15, скорее всего, был не Homo ergaster и не Telanthropus capensis, а ранее неизвестным видом Paranthropus.

Это первый случай с 1970-х годов, когда был обнаружен новый вид Paranthropus,

– сказал Занолли.

По словам ученых, хотя внешнее строение SK 15 напоминает H. ergaster, оно выглядит "немного странным для Homo". Например, SK 15 чрезвычайно толстая по сравнению с любой другой челюстью Homo. Кроме того, коренные зубы SK 15 достаточно длинные и прямоугольные, тогда как коренные зубы Homo более округлые, говорит Занолли.

Исследователи также изучили внутреннюю структуру зубов SK 15, в частности, часть дентина, твердой, плотной, костной ткани, образующей основную часть зуба, под эмалью в коронке зуба. Они обнаружили, что она не соответствует ни одному известному образцу Homo.

Зато, судя по форме челюсти, размеров и форм коронок и корней зубов, SK 15 по всем признакам принадлежал к Paranthropus. Однако и здесь он выглядел иначе, чем любой известный образец этого года – например, челюсть и зубы значительно меньше.



Цифровая 3D-модель челюсти SK 15 показана слева. Реконструкция той же челюсти справа показывает кость без лишних наслоений и трещин, появившихся в процессе окаменения / Фото Clement Zanolli



Коренные зубы Paranthropus capensis показаны сверху. Меньшие и более короткие зубы снизу, имеющие другие корни, принадлежат Paranthropus robustus / Фото Clement Zanolli

Поэтому, эти находки свидетельствовали, что SK 15 не принадлежит ни к одному из известных видов. Поэтому исследователи выделили его в новый вид, назвав его Paranthropus capensis. Исследователи предполагают, что он сосуществовал с P. robustus на юге Африки около 1,4 миллиона лет назад.

Они, вероятно, занимали разные экологические ниши,

– говорит Занолли.

P. robustus имел узкоспециализированную диету, "о чем свидетельствует массивная челюсть и зубы. P. capensis, который имеет меньшие зубы и менее прочную нижнюю челюсть, мог иметь более разнообразную диету и потенциально использовать различные пищевые ресурсы.

Сейчас других деталей сообщить не могут, поскольку этих остатков недостаточно. Ученые надеюсь найти в будущем больше доказательств.