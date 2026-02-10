Домашня безпека без електрики: що потрібно знати під час блекаутів

Через обстріли росіян по українській енергетичній інфраструктурі мільйони людей знову стикаються з тривалими відключеннями електроенергії. Під час блекаутів зростає ризик пожеж, отруєнь і нещасних випадків у побуті, особливо через неправильне використання звичних приладів.

Тривалі відключення електроенергії змінюють звичні умови життя в квартирах і будинках. Багато приладів і рішень, які здаються безпечними за нормальної роботи мережі, під час блекаутів можуть становити серйозну загрозу.

Які побутові речі стають небезпечними під час блекаутів?

Однією з головних небезпек стають свічки та відкритий вогонь. Їх часто використовують для освітлення, але залишені без нагляду свічки є поширеною причиною квартирних пожеж. Особливо ризиковано ставити їх поруч із шторами, папером або меблями.

Газові плити та портативні пальники також потребують обережності. Під час приготування їжі без електрики важливо забезпечити постійну вентиляцію. У закритому приміщенні накопичення продуктів згоряння може призвести до отруєння чадним газом, який не має запаху і кольору.

Як пише Unicef, окрему загрозу становлять бензинові та дизельні генератори. Їх заборонено використовувати в квартирах, на балконах або біля вікон. Навіть коротка робота генератора в замкненому просторі може спричинити смертельно небезпечну концентрацію чадного газу.

Після відновлення електропостачання проблеми можуть виникнути з електроприладами, залишеними в розетках. Холодильники, обігрівачі, електрочайники або бойлери можуть постраждати від стрибків напруги, що підвищує ризик короткого замикання та пожежі. Фахівці радять від’єднувати чутливу техніку на час відключень.

Не менш небезпечними є саморобні системи обігріву. Використання цегли, свічок, спиртівок або інших імпровізованих рішень у закритих приміщеннях може призвести до загоряння або отруєння продуктами горіння.

Для зменшення ризиків варто заздалегідь підготувати оселю. У квартирі бажано мати ліхтарики з батарейками, заряджені павербанки, автономні датчики диму та чадного газу. Також рекомендується знати, де знаходиться вогнегасник і як ним користуватися.

Блекаути, спричинені ударами по енергосистемі, можуть тривати довго і повторюватися. Усвідомлення потенційних загроз і базова підготовка допомагають зберегти життя, здоров’я і майно навіть у складних умовах.