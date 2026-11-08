Чому розумний холодильник може стати невигідною покупкою

Розумні холодильники з Wi-Fi, камерами та сенсорними екранами пропонують більше можливостей, але мають і недоліки. Серед них – висока ціна, ризики для приватності, кібербезпеки та залежність від програмної підтримки виробника.

Головний недолік розумних холодильників – ціна. Базові моделі з Wi-Fi, сповіщеннями про відчинені дверцята та дистанційним контролем температури можуть коштувати лише трохи дорожче за звичайні пристрої. Однак просунуті функції, зокрема великі сенсорні екрани, камери та системи штучного інтелекту, суттєво збільшують вартість. Про це пише Engadget.

Скільки коштує розумний холодильник

Як приклад видання Engadget наводить лінійку Samsung Bespoke. У вересні 2026 року компанія продавала дві чотиридверні моделі об'ємом приблизно 820 літрів. Версія з AI-функціями та дисплеєм коштувала 5000 доларів, тоді як варіант із базовими розумними можливостями та спеціальним відсіком для напоїв – 3600 доларів.

Різниця становила 1400 доларів. За ці гроші можна придбати окрему побутову техніку, тому перед купівлею варто оцінити, наскільки потрібні додаткові цифрові функції.

Підключення холодильника до домашньої мережі створює ще одну потенційну точку входу для хакерів. Якщо виробник недостатньо добре захищає програмне забезпечення або вчасно не випускає оновлення, пристрій може стати частиною вразливої домашньої інфраструктури.

Інша проблема – збір персональних даних. Виробники можуть отримувати інформацію про використання побутової техніки, налаштування та звички власників. Частину цих даних використовують для вдосконалення сервісів, але також можуть застосовувати в маркетингових цілях.

Наприклад, сенсорні екрани холодильників Samsung можуть показувати рекламні оголошення. Користувачі мають можливість вимкнути цю функцію, однак сама її наявність демонструє, що побутова техніка стає ще одним каналом для розміщення реклами.

Чому програмна підтримка може стати проблемою

Ще один недолік розумних холодильників – складніший ремонт і ризик передчасного морального старіння. Чим більше електронних компонентів, камер, дисплеїв і програмних модулів має пристрій, тим більше потенційних причин для несправностей.

Водночас побутова техніка зазвичай служить значно довше за смартфони та інші електронні пристрої. За даними, наведеними Engadget, середній термін експлуатації побутових приладів становить від 8 до 19 років.

Протягом цього часу виробник може припинити підтримку окремих програм, сервісів або функцій. У результаті холодильник фізично продовжить працювати, але частина його розумних можливостей стане недоступною.

Тому під час вибору варто насамперед звертати увагу на місткість, енергоефективність, якість охолодження та надійність. Сенсорний дисплей або можливість перевіряти вміст холодильника через смартфон не компенсують проблем із його основними функціями.

Якщо потрібен домашній інформаційний центр із календарем, фотографіями та мультимедіа, альтернативою може стати окремий розумний дисплей, наприклад Amazon Echo Show 16. Він коштує приблизно 500 доларів і не потребує заміни всього холодильника в разі несправності або застарівання.

Крім того, купівля розумної моделі не зобов'язує користуватися всіма її цифровими можливостями. Якщо не підключати холодильник до Wi-Fi, можна уникнути значної частини ризиків, пов'язаних зі збором даних і програмною підтримкою.