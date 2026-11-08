Почему "умный" холодильник может оказаться невыгодной покупкой

Главный недостаток "умных" холодильников – цена. Базовые модели с Wi-Fi, уведомлениями об открытых дверцах и дистанционным контролем температуры могут стоить лишь немного дороже обычных устройств. Однако расширенные функции, в частности большие сенсорные экраны, камеры и системы искусственного интеллекта, существенно увеличивают стоимость. Об этом пишет Engadget.

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Сколько стоит умный холодильник

В качестве примера издание Engadget приводит линейку Samsung Bespoke. В сентябре 2026 года компания продавала две четырехдверные модели объемом примерно 820 литров. Версия с AI-функциями и дисплеем стоила 5000 долларов, тогда как вариант с базовыми умными возможностями и специальным отсеком для напитков – 3600 долларов.

Разница составляла 1400 долларов. За эти деньги можно приобрести отдельную бытовую технику, поэтому перед покупкой стоит оценить, насколько нужны дополнительные цифровые функции.

Подключение холодильника к домашней сети создает еще одну потенциальную точку входа для хакеров. Если производитель недостаточно хорошо защищает программное обеспечение или не выпускает обновления вовремя, устройство может стать частью уязвимой домашней инфраструктуры.

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Еще одна проблема – сбор персональных данных. Производители могут получать информацию об использовании бытовой техники, настройках и привычках владельцев. Часть этих данных используется для совершенствования сервисов, но также может применяться в маркетинговых целях.

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Например, сенсорные экраны холодильников Samsung могут показывать рекламные объявления. Пользователи имеют возможность отключить эту функцию, однако само ее наличие свидетельствует о том, что бытовая техника становится еще одним каналом для размещения рекламы.

Почему программная поддержка может стать проблемой

Еще один недостаток умных холодильников – более сложный ремонт и риск преждевременного морального устаревания. Чем больше электронных компонентов, камер, дисплеев и программных модулей в устройстве, тем больше потенциальных причин для неисправностей.

В то же время бытовая техника обычно служит значительно дольше, чем смартфоны и другие электронные устройства. По данным Engadget, средний срок эксплуатации бытовых приборов составляет от 8 до 19 лет.

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За это время производитель может прекратить поддержку отдельных программ, сервисов или функций. В результате холодильник физически продолжит работать, но часть его "умных" возможностей станет недоступной.

Поэтому при выборе стоит в первую очередь обращать внимание на вместимость, энергоэффективность, качество охлаждения и надежность. Сенсорный дисплей или возможность проверять содержимое холодильника через смартфон не компенсируют проблем с его основными функциями.

Если нужен домашний информационный центр с календарем, фотографиями и мультимедиа, альтернативой может стать отдельный "умный" дисплей, например Amazon Echo Show 16. Он стоит примерно 500 долларов и не требует замены всего холодильника в случае поломки или устаревания.

Кроме того, покупка "умной" модели не обязывает пользоваться всеми ее цифровыми возможностями. Если не подключать холодильник к Wi-Fi, можно избежать значительной части рисков, связанных со сбором данных и программной поддержкой.