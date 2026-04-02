Під час польоту до Місяця щось пішло не так – у кораблі NASA зламався туалет

У ході місії Artemis 2 астронавти зіткнулися з несподіваною технічною проблемою – збоєм у системі космічного туалету. Інженери на Землі швидко втрутилися, а екіпажу довелося тимчасово перейти на резервні рішення.

Перші години історичної місії NASA Artemis 2 минули не без технічних труднощів, – розповідає Space.com. Екіпаж корабля "Оріон" повідомив про несправність однієї з найбільш "побутових", але критично важливих систем – космічного туалету.

Що сталося з туалетом під час польоту до Місяця?

Проблему зафіксувала астронавтка Крістіна Кох. Вона доповіла про збій у роботі вентилятора в системі збору сечі, яка є частиною так званої Universal Waste Management System. За словами представників NASA, вентилятор просто заклинило, і команда на Землі почала оперативно готувати інструкції для екіпажу, щоб відновити роботу системи.

Як пояснив керівник польотів Норм Найт, причиною став збій контролера. У результаті астронавти тимчасово втратили можливість користуватися туалетом для сечовипускання, хоча функція збору твердих відходів залишалася функціонуючою.

Поки інженери працювали над рішенням, екіпаж перейшов на резервні засоби – спеціальні пакети для збору рідини. Один із таких контейнерів (Collapsible Contingency Urinal) навіть довелося спорожнити за борт, дотримуючись чітких інструкцій від Центру управління польотами.

Зрештою, фахівці змогли дистанційно допомогти астронавтам усунути несправність. Після виконання серії дій система запрацювала у штатному режимі. У центрі управління підтвердили, що туалет знову готовий до використання, хоча екіпажу порадили дати системі набрати обертів перед використанням і трохи часу після.

Як астронавти ходять у туалет?

Цей інцидент вкотре довів, наскільки важливими є навіть найменші деталі в космічних місіях. На відміну від астронавтів програми Apollo, які користувалися простими пакетами, сучасний корабель Orion отримав компактний, але значно комфортніший "гігієнічний модуль". Він вбудований у підлогу капсули та забезпечує певний рівень приватності – рідкісну розкіш у тісному просторі корабля.

Тестовий модуль туалету корабля Orion під час підготовки / Фото NASA

Історія туалету для астронавтів цікава і починається практично відразу з першими польотами. Раніше громіздкі та складні конструкції замінили компактнішими. Однак це все ще спеціальна система, яка є комплексною і може вийти з ладу, що принесе суттєві незручності, особливо якщо ваша 10-денна подорож навколо Місяця тільки почалася.

Туалет працює за допомогою повітряного потоку, який відтягує відходи в спеціальні контейнери. Для сечі передбачені індивідуальні насадки для кожного астронавта, а фіксатори для ніг допомагають утримувати положення у невагомості.

Попри те, що внутрішній простір Orion порівнюють із салоном двох позашляховиків, наявність повноцінного туалету – важливий крок уперед у комфорті космічних польотів. Як зазначають інженери Lockheed Martin у інтерв'ю Space.com, це вже не просто зручність, а необхідність для тривалих місій.

Нагадаємо, що місія Artemis 2 триватиме близько 10 днів, і це перша пілотована подорож навколо Місяця за понад півстоліття. Вона відкриває новий етап програми Artemis, мета якої – повернути людей на поверхню супутника Землі та створити там постійну базу в наступному десятилітті.