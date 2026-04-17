Netflix перетворює свій додаток на соцмережу з короткими відео

Netflix оновлює мобільний додаток і додає вертикальну стрічку відео. Новий формат допоможе швидше знаходити контент і зробить сервіс більш схожим на соцмережі.

Стримінгова платформа Netflix готує масштабне оновлення мобільного додатка. У звіті за перший квартал 2026 року компанія підтвердила запуск нового дизайну з вертикальною стрічкою відео, яка з’явиться до кінця квітня. Про це пише Digital trends.

Як зміниться пошук контенту в Netflix?

Йдеться про формат, схожий на TikTok – користувачі зможуть гортати короткі кліпи та трейлери прямо на головному екрані. Такий підхід має спростити вибір фільмів і серіалів, дозволяючи швидко оцінити контент перед переглядом.

Перші тести цієї функції Netflix проводив ще на початку 2025 року. Тоді в межах бета-версії з’явилася стрічка з короткими вертикальними відео, які можна було переглядати, перегортати і відкривати у повному форматі.

Новий інструмент дає змогу одразу перейти до перегляду, додати тайтл у список або поділитися ним. При цьому стрічка охоплює різні жанри, а не лише гумористичний контент, як це було в попередньому форматі Fast Laughs.

Вертикальне відео стає все популярнішим і серед інших сервісів. Наприклад, Disney+ уже запустив функцію Verts із подібною стрічкою, а Peacock додав навіть AI-контент і персоналізовані стрічки.

Окрім цього, Netflix запускає окремий застосунок Netflix Playground для дітей до 8 років. У ньому доступні ігри з персонажами на кшталт Peppa Pig та Elmo. Сервіс працює без реклами і покупок у застосунку та входить до стандартної підписки.

Наразі Playground уже доступний у кількох країнах, а глобальний запуск запланований на 28 квітня. Таким чином Netflix розширює не лише спосіб перегляду контенту, а й загальну екосистему розваг.