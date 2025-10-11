Netflix готує запуск п’яти нових багатокористувацьких party-ігор, які можна буде запускати прямо на телевізорах через додаток сервісу. У добірку увійдуть Lego Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp та Party Crashers – соціальна гра у стилі Among Us. Реліз очікується до зимових свят.

Стрімінговий гігант Netflix розширює свої експерименти з інтерактивним контентом і вперше переносить ігри на великі екрани. Починаючи з цього святкового сезону, користувачі зможуть грати у п’ять нових багатокористувацьких розваг прямо з телевізора, не виходячи з програми Netflix. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний блог Netflix.

Що відомо про нові ігри Netflix для телевізорів

Ігрова добірка виглядає досить різноманітно. До неї входить Lego Party!, що нещодавно вийшла на Nintendo Switch за ціною близько $40, але тепер стане безкоштовною для підписників. Також у списку – Boggle Party, де потрібно складати анаграми на швидкість, та Pictionary: Game Night, адаптація класичної гри в малювання. Tetris Time Warp додасть ностальгії шанувальникам культової головоломки.

Найбільший інтерес викликає Party Crashers: Fool Your Friends – соціальна гра, де потрібно виявити “зайвого” серед друзів. За концепцією вона нагадує популярну Among Us і орієнтована на спільну гру компанією.

Як повідомляє TechRadar, керувати іграми можна буде за допомогою Netflix Game Controller App, який перетворює смартфон на контролер. Користувачі iOS зможуть завантажити його з App Store, а власники Android мають скористатися офіційним додатком Netflix, після чого відсканувати QR-код на телевізорі. Це потрібно робити перед кожним запуском гри.

Ігри будуть доступні в межах звичайної підписки Netflix – без додаткової оплати. Хоча точну дату релізу компанія не назвала, очікується, що запуск відбудеться до зимових свят. У компанії натякнули, що це лише початок нової серії інтерактивних розваг: “Це тільки старт – попереду ще більше новин, ігор і спільного дозвілля на Netflix”.

Чому Ілон Маск закликає скасувати підписку на Netflix?

Ілон Маск закликав відмовитися від підписки на Netflix, звинувачуючи сервіс у нав’язуванні "трансгендерної ідеології". Причиною стали серіали з ЛГБТК+ персонажами, частина з яких уже давно знята з ефіру.

У публікаціях у соцмережі X він розкритикував мультиплікаційний серіал "Dead End: Paranormal Park", де головним героєм був трансгендерний персонаж. Перший сезон шоу з’явився на платформі у 2022 році, однак у 2023-му його закрили. Маск написав: "Це неприйнятно" і додав, що відмова від Netflix нібито потрібна "для здоров’я дітей". Мільярдер також націлився на інші проєкти з ЛГБТК+ персонажами. Він згадав серіал "The Baby-Sitters Club", який закрили після двох сезонів у 2022 році, та критично відреагував на епізод "CoComelon Lane" 2023 року, де дитина приміряла тіару та балетну спідницю. Маск прокоментував це як "дуже дивно для дитячого шоу".