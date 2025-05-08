Netflix запускає короткі відео у вертикальній стрічці, щоб ви могли знайти фільм за уривком

Netflix запускає вертикальну стрічку з короткими відео на мобільних пристроях. Вона допоможе швидше знаходити фільми та серіали за уривками. Дещо схоже запустили в YouTube Music – ви можете шукати нову музику за невеликими уривками треків. Таким чином компанія адаптує сервіс до нових звичок перегляду контенту, які з'явились у користувачів з появою TikTok.

Як це буде

Нова функція дозволяє переглядати короткі кліпи з фільмів та серіалів, які ви можете знайти на платформі Netflix. Якщо вам сподобався той чи інший уривок, ви можете натиснути спеціальну кнопку, яка дозволить відразу перейти до перегляду повного фільму чи серіалу. Ви також зможете зберегти ролик у "Мій список", щоб повернутися до нього пізніше, або поділитися посиланням з друзями, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний анонс.

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Нововведення було представлене під час першого продуктово-технологічного заходу Netflix, де також анонсували інші оновлення – зокрема інструмент пошуку на базі штучного інтелекту, редизайн головної сторінки телеверсії сервісу та покращену систему рекомендацій у реальному часі.

Короткі відео у вертикальній стрічці формуються не з усієї бібліотеки, а з розділу "Найкращі фільми для вас" – тобто контент персоналізований під кожного користувача. Це дозволяє зробити стрічку більш релевантною та підштовхує до перегляду повних версій.



Вертикальна стрічка з кліпами серіалів та фільмів Netflix / Фото Netflix

Функція стане доступною для iOS та Android найближчими тижнями – її буде видно як окрему вкладку на домашньому екрані мобільного застосунка.

Цікаво, що це вже не перший експеримент Netflix із короткими відео – у 2021 році компанія запускала Fast Laughs з добіркою гумористичних кліпів. Однак тепер ідеться про ширшу аудиторію та більше персоналізації.

Інші платформи також рухаються в цьому напрямку. Наприклад, Tubi минулого року представив функцію "Сцени", а на початку 2024-го Peacock запустив вертикальні відеоплейлисти, які містять як уривки з шоу, так і новини чи спорт.