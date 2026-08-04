У людській ДНК знайшли сліди двох вимерлих видів, про яких ми ніколи не знали

Дослідники з Університету Каліфорнії в Берклі зробили сенсаційне відкриття, яке змінює наше уявлення про походження людства. Окрім уже відомих неандертальців та денисівців, у нашому генетичному коді виявили сліди двох загадкових "ліній-привидів", з якими схрещувалися наші предки.

Таємнича лінія Африки

Використовуючи новий обчислювальний метод під назвою TRACE, команда вчених проаналізувала сотні сучасних геномів. Вони виявили, що анатомічно сучасні Homo sapiens схрещувалися з невідомою групою гомінідів в Африці понад 50 000 років тому, ще до початку масової міграції на інші континенти. Ця лінія відокремилася від спільного людського дерева приблизно 800 000 років тому – майже тоді ж, коли з'явилися неандертальці, пише Science.

Ми змогли знайти та картографувати ділянки геному сучасних людей, які походять від цієї лінії-привида, і довести, що ця спадщина присутня у всіх сучасних людей, а не лише в африканців,

– прокоментував провідний автор дослідження, аспірант Університету Каліфорнії в Берклі Юлін Чжан.

За даними вчених, ДНК цього невідомого предка становить близько 1% геному кожної людини на планеті. Попри те, що фізичних решток цих гомінідів поки не знайшли, їхній генетичний відбиток чітко простежується в нашому біологічному коді.

Хто другий

Друга виявлена лінія виявилася ще давнішою та загадковішою. Її вік сягає приблизно 1,7 – 1,8 мільйона років. Ця "супер-архаїчна" група не схрещувалася з сучасними людьми безпосередньо. Замість цього вона змішалася з денисівцями в Євразії. Коли ж пізніше денисівці зустрілися з нашими предками, частина цієї надзвичайно давньої ДНК перейшла до Homo sapiens.

Найсильніше ці сліди проявляються у населення Океанії. Дослідники припускають, що цим супер-архаїчним предком міг бути Homo erectus, чиї рештки знаходили в Азії.

Разом ці дві нові лінії складають близько 2% сучасного людського геному. Важливо, що новий метод аналізу не потребує зразків викопної ДНК, які дуже важко отримати з решток віком понад мільйон років.

Я вважаю, що ці нові обчислювальні методи, які дозволяють реконструювати генеалогічні зв'язки, є справжнім новим кордоном у цій галузі, адже вони відкривають приховані епізоди нашого минулого без необхідності мати стародавню ДНК,

– каже співавторка роботи, доктор Прія Мурджані з Університету Каліфорнії в Берклі.

Генетична спадщина та імунітет

Дослідження показало, що запозичені гени не просто "сплять" у нашому тілі. Багато з цих ділянок зосереджені в регіонах геному, відповідальних за імунітет і метаболізм. Це означає, що схрещування з іншими видами допомогло нашим предкам адаптуватися до нових хвороб, кліматичних умов і джерел їжі, коли вони заселяли планету.

Цікаво, що сліди цих "привидів" знайшли навіть у тих частинах геному, які раніше вважали виключно приналежними до Homo sapiens. Це ставить під сумнів теорію про існування абсолютно унікальних людських зон у ДНК. Генетики сподіваються, що з розширенням баз даних та вдосконаленням алгоритмів вони зможуть знайти сигнали й інших втрачених ліній, які сформували сучасну людину.