Загадочная линия Африки

Используя новый вычислительный метод под названием TRACE, команда ученых проанализировала сотни современных геномов. Они обнаружили, что анатомически современные Homo sapiens скрещивались с неизвестной группой гоминидов в Африке более 50 000 лет назад, еще до начала массовой миграции на другие континенты. Эта линия отделилась от общего человеческого дерева примерно 800 000 лет назад – почти в то же время, когда появились неандертальцы, пишет Science.

"Нам удалось обнаружить и картографировать участки генома современных людей, происходящие от этой "призрачной" линии, и доказать, что это наследие присутствует у всех современных людей, а не только у африканцев",

– прокомментировал ведущий автор исследования, аспирант Калифорнийского университета в Беркли Юлин Чжан.

По данным ученых, ДНК этого неизвестного предка составляет около 1 % генома каждого человека на планете. Несмотря на то, что физических останков этих гоминидов пока не найдено, их генетический отпечаток четко прослеживается в нашем биологическом коде.

Кто второй

Вторая обнаруженная линия оказалась еще более древней и загадочной. Ее возраст достигает примерно 1,7–1,8 миллиона лет. Эта "суперархаичная" группа не скрещивалась с современными людьми напрямую. Вместо этого она смешалась с денисовцами в Евразии. Когда же позже денисовцы встретились с нашими предками, часть этой чрезвычайно древней ДНК перешла к Homo sapiens.

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Наиболее ярко эти следы проявляются у населения Океании. Исследователи предполагают, что этим супер-архаичным предком мог быть Homo erectus, чьи останки находили в Азии.

В совокупности эти две новые линии составляют около 2 % современного человеческого генома. Важно, что новый метод анализа не требует образцов ископаемой ДНК, которые очень трудно получить из останков возрастом более миллиона лет.

Я считаю, что эти новые вычислительные методы, позволяющие реконструировать генеалогические связи, являются настоящей новой границей в этой области, ведь они раскрывают скрытые эпизоды нашего прошлого без необходимости иметь древнюю ДНК,

– говорит соавтор работы, доктор Прия Мурджани из Калифорнийского университета в Беркли.

Генетическое наследие и иммунитет

Исследование показало, что заимствованные гены не просто "спят" в нашем теле. Многие из этих участков сосредоточены в регионах генома, ответственных за иммунитет и метаболизм. Это означает, что скрещивание с другими видами помогло нашим предкам адаптироваться к новым болезням, климатическим условиям и источникам пищи, когда они заселяли планету.

Интересно, что следы этих "призраков" обнаружили даже в тех частях генома, которые ранее считались исключительно присущими Homo sapiens. Это ставит под сомнение теорию о существовании абсолютно уникальных человеческих зон в ДНК. Генетики надеются, что с расширением баз данных и совершенствованием алгоритмов они смогут обнаружить сигналы и других утраченных линий, сформировавших современного человека.