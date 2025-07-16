Космічний зонд New Horizons, що надіслав нам неймовірні знімки Плутона, на межі закриття

Космічний апарат New Horizons, який 10 років тому вперше дослідив Плутон зблизька, може бути примусово вимкнений через запропоновані урядом США різкі скорочення бюджету NASA. Місія, котра продовжує передавати унікальні дані з далеких районів Сонячної системи, опинилася під загрозою через фінансові труднощі.

Чому New Horizons може втратити фінансування?

Білий дім ще у травні 2025 року представив бюджетну пропозицію, яка передбачає скорочення фінансування NASA на 6 мільярдів доларів порівняно з 2025 роком. Згідно з новим бюджетом, фінансування планетарних наук NASA зменшиться з 2,7 мільярда до 1,9 мільярда доларів. Це катастрофічне скорочення на 47% загрожує існуванню десятків поточних і майбутніх місій, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Серед понад 40 космічних місій, які можуть бути скасовані, New Horizons займає особливе місце. Зонд запущений у 2006 році і після 9,5 років польоту став першим космічним апаратом, який досяг Плутона. 14 липня 2015 року він пролетів на відстані 12 500 кілометрів від його поверхні, надавши безпрецедентні знімки крупним планом.

Місія New Horizons мала складну історію з фінансуванням. Космічна спільнота протягом майже 20 років боролася за схвалення цього проєкту, оскільки NASA вважала місії до Плутона недостатньо цінними для таких витрат. У 2002 році Білий дім уже намагався закрити проєкт після того, як NASA почало його розробку, але масове обурення змусило Конгрес втрутитися та відновити фінансування.

Сьогодні New Horizons продовжує досліджувати зовнішні райони Сонячної системи. У січні 2019 року зонд здійснив проліт повз об'єкт під назвою Аррокот (або 2014 MU69), що розташований у поясі Койпера. Цей подвійний релікт існує ще з часів раннього періоду формування Сонячної системи. Успішний проліт забезпечив New Horizons продовження його місії, дозволивши апарату продовжувати дослідження до виходу з поясу Койпера у 2029 році.

Зонд має достатньо палива для ще одного прольоту повз об'єкт поясу Койпера, і команда місії зараз шукає наступну можливу ціль. Головний дослідник місії Алан Стерн підкреслював унікальність ситуації, заявивши, що New Horizons – єдиний космічний апарат у цій області Сонячної системи. До того ж ми не маємо нічого іншого запланованого, щоб прямувати в цьому напрямку.

New Horizons виявив, що Плутон і його супутники набагато складніші, ніж припускали науковці. Місія сфотографувала гігантську рівнину у формі серця, яка може розташовуватися над підповерхневим океаном. Також були виявлені кріовулкани, що свідчить про геологічну активність, а не мертвий заморожений світ.

Сенат США намагається протистояти запропонованим скороченням. У липні 2025 року сенатський комітет з асигнувань проголосував за законопроект, який забезпечує науковим програмам NASA 7,3 мільярда доларів, відкидаючи адміністративну пропозицію про скорочення такого фінансування на 47%. Однак остаточне рішення ще не прийнято.

Якщо поточну бюджетну пропозицію буде схвалено, New Horizons вимкнуть задовго до завершення терміну його експлуатації, що коштуватиме людству багатьох років цінних наукових даних. Після Voyager 1 і 2, New Horizons є третім найвіддаленішим від Землі об'єктом, створеним людиною.